-DEMİRÖREN 4. KEZ ŞAMPİYONLUĞU YAŞADI İSTANBUL (A.A) - 11.05.2011 - Ziraat Türkiye Kupası'nı İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u penaltılarla yenerek 9. kez müzesine götüren Beşiktaş'ta, kulüp başkanı Yıldırım Demirören, 4. kez kupa şampiyonluğu yaşadı. Siyah-beyazlı kulübün başkanlığına ilk kez 30 Mayıs 2004 tarihinde yapılan olağanüstü kongrede seçilen Yıldırım Demirören, başkan sıfatıyla takımının 4. kez Türkiye Kupası'nı kaldırışını ise babası Erdoğan Demirören'in rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'a dönmesi nedeniyle statta izleyemedi. Erdoğan Demirören'in, apandisitinden rahatsızlık geçirdiği öğrenildi. Daha önceki 3 kupa sevincini 2006, 2007 ve 2009'da İzmir'deki finallerin ardından yaşayan Demirören, bu kez Kayseri'deki sevince İstanbul'dan ortak oldu. -EN KIDEMLİLER BOBO VE İBRAHİM TORAMAN- Beşiktaş'ta Bobo ile İbrahim Toraman, takımın en çok kupa gören oyuncuları oldu. Siyah-beyazlı takımda Bobo ile sarı kart cezası nedeniyle finalde oynayamayan İbrahim Toraman, 4. kez Türkiye Kupası mutluluğu yaşadı. Bu arada, sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayan oyuncular dahil, siyah-beyazlı takımın bu sezon kadrosunda bulunan oyunculardan Nobre 3, Nihat, Ernts, Rüştü, Aurelio, Hakan, Sivok, Ekrem de kariyerlerinde 2. kez bu sevinci tattı. Daha önce Trabzonspor ve Fenerbahçe ile finalde mücadele eden Mehmet Aurelio, 2003 yılında Trabzonspor'da kaldırdığı Türkiye Kupası'na, bu kez Beşiktaş'ta ulaştı. Öte yandan, Rüştü Reçber ise Fenerbahçe'de oynarken 1996, 2001, 2005 yıllarındaki finallerde üzülürken, 2009'da olduğu gibi bu sezon da Beşiktaş'ta kupayla sevindi. -BÜTÜN GOLLER YABANCILARDAN Beşiktaş'ın bu sezon kupada oynadığı maçlarda bütün gollerini yabancı futbolcuları attı. Kupayı kazanana dek, 10 maçta, bugünkü seri penaltılar hariç toplam 26 kez fileleri havalandıran siyah-beyazlıların gollerinin tamamı yabancılardan geldi. Brezilya asıllı Nobre ve Aurelio ile devre arasında yolların ayrıldığı Fink, kupanın golcüleri arasında yer aldı. ''Kara Kartallar''ın kupadaki gollerini Bobo (4), Almeida (4), Guti (3), Simao (3), Quaresma (3), Nobre (2), Sivok (2), Fernandes (2), Aurelio, Fink ve Hilbert kaydetti. Bu arada, finaldeki seri penaltı atışlarında da Beşiktaş'ın gollerini yabancılarından Almeida, Fernandes, Aurelio ve Simao attı. Bobo ve Almeida, 4'er golle, kupa şampiyonu Beşiktaş'ın kupadaki en golcü isimleri olarak ön plana çıktı. -10 MAÇTA 7 GALİBİYET- Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanana dek oynadığı 10 maçtan 7'sini kazanırken, 1'ini yitirdi, 2'sinde de berabere kaldı. Kupadaki tek yenilgisini, (B) grubundaki ilk hafta maçında, deplasmanda Bank Asya 1. Lig ekibi Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'a 1-0 yenilerek alan siyah-beyazlılar, daha sonraki 8 maçtan 6'sını kazandı, 2'sinde berabere kaldı. Kupa serüveninde toplam 26 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 10 gol gördü. -KUPA MESAİSİ- Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezon yaptığı maçlarda aldığı sonuçlar ve gollerini atan futbolcular şöyle: Play-Off Turu: Beşiktaş-Mersin İdmanyurdu: 3-0 (Uzatmada) (Guti, Bobo-2) (B) Grubu: Gaziantep Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş: 1-0 Beşiktaş-Konya Torku Şekerspor: 3-2 (Antalya'da Seyircisiz) (Aurelio, Guti, Fink) Manisaspor-Beşiktaş: 2-3 (Sivok, Nobre, Guti) Beşiktaş-Trabzonspor: 2-1 (Almeida, Quaresma) Çeyrek Final: Beşiktaş-Gaziantep Büyükşehir Belediyespor: 5-0 (Bobo-2, Fernandes-2, Quaresma) Gaziantep Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş: 0-3 (Nobre, Hilbert, Almeida) Yarı Final: Beşiktaş-Gaziantepspor: 3-0 (Seyircisiz) (Simao-2, Almeida) Gaziantepspor-Beşiktaş: 2-2 (Simao, Almeida) Final: Beşiktaş-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-2 (Penaltılarla 6-5) (Quaresma, Sivok)