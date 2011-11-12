-Demirlemiş halde bekliyor İSTANBUL (A.A) - 12.11.2011 - Kocaeli'de kaçırılan ''Kartepe'' adlı deniz otobüsü, İstanbul Selimpaşa'nın yaklaşık 2 mil açığında demirletilmiş durumda bulunuyor. İzmit-Gölcük seferini yaptığı sırada kaçırılan deniz otobüsünün çevresinde Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı gemiler dikkat çekiyor.Deniz Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerinin de bölgede geniş güvenlik önlemi aldığı gözleniyor. Sahilde polis ekipleri ile çok sayıda ambulans hazır bekletiliyor. Öte yandan, Selimpaşa sahiline canlı yayın araçları ile çok sayıda basın mensubunun geldiği görüldü.