Demirkol'dan Galatasaray'a: Deplasman oyunu olmadan şampiyon olunabiliyorsa, primi seyirciye dağıtmak lazım

Spor yorumcusu ve köşe yazarı Mehmet Demirkol, Gençlerbirliği-Galatasaray maçını değerlendirdi. Demirkol, Galatasaray'ın deplasmanda yaşadığı form düşüklüğüne dikkat çekerek, sarı-kırmızılıların galibiyetlerindeki en büyük payın taraftara ait olduğunu söyledi.

Demirkol'un, Fanatik gazetesinde yazdığı köşe yazısı:

"Ümit Özat, hem kadroda yaptığı köklü değişiklikler hem de kurduğu oyunla ne sağladı? Lider olan rakibine 1.5 pozisyon verdi. Biri gol olan 5 pozisyon buldu.



Sadeleştirdiğimiz aman çıkan sonuç bu. Galatasaray topa sahip oldu. Ama özellikle 2. bölgeden 3’e geçişte hep sorun yaşadı. Mariano ve Nagatomo’yu hücumun parçası yapamadı. Gomis 3’lü savunma arasında kayboldu. Belhanda top ezdi. Feghouli kayıptı. Daha önemlisi hamle olarak oyuna giren Eren, Sinan ve Donk artı hiçbir şey getiremedi.



Bu kadar standardının gerisinde oyuncu varsa sorun oyundadır. Galatasaray topa sahip oldu ama yavaştı. Çizgiden çizgiye oyunu açamadı. Gençler 5-4-1’inin onları sürekli merkeze yönlendirip eritmesine itiraz etmediler. Galatasaray’ın deplasman sorunu Tudor dönemi kadar büyük olmasa da devam ediyor. Kayseri maçından sonra bitiyor izlenimi vermişti. Ama ilerleme durmuş görünüyor.



Gecenin sorusu



Manu’ya asist yazar mı? Sanırım çalım atarken Alper’in önüne düşüyor top. Kendisine sormalı.



Maçın starı



Ümit Özat diyecektim. Hâlâ da diyebilirim. Oyunu tam olması gerektiği gibi kurmuştu. Galatasaray’ı resmen uyuttu. Ancak attığı golle Alper’i öne çıkarmakta bir sakınca görmüyorum. Alper’in hücumcu arkadaşlarının ayağının dolandığı bir maçta çaprazdan yaptığı kaliteli vuruşla bu unvanı alması lazım.



Maçın olayı



Belhanda ve üstüne Selçuk’u çıkarıp merkezi Donk-Fernando’ya bırakmaktan beklenti neydi acaba? Kanatlara yayılmaya bir katkı sağlamadı bu. Eren’e atılan topların devamına da bu orta saha ribauntla katkıda bulunamadı. Ümit Özat’ı eleştirecek bir şey varsa Terim orta sahayı böyle bolaştırken bundan daha erken yararlanamamak olabilir.



Kısa mesaj



Deplasman oyunu olmadan şampiyon olunabiliyorsa primi seyirciye dağıtmak lazım."