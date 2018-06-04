Demirkol'dan Ali Koç'a 13 ilke

Fenerbahçe'de Ali Koç, 20 yıldır başkan olan Aziz Yıldırım'ı seçimlerde büyük bir hezimete uğratarak, sarı lacivertlilerin 37. başkanı olmayı başardı.

Spor yorumcusu ve köşe yazarı Mehmet Demirkol, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç için 13 ilke önerisinde bulundu.

İşte Demirkol'un Fanatik gazetesinde yer alan yazısı:

"Ben başkan olsam şu ilkelere uyarım.



1- Görevi devrederken stattan kaçmayacak kadar kendinden memnun ol.



2- Neden seçildiğini hiç unutma.



3- Eleştiriyle saldırıyı birbirinden ayır.



4- Gerçekten güvendiğin adamla çalış. Eğer Aykut Kocaman ise devam et. Ondan ne istediğini anlat. İkna olursan devam et. Sadece değişiklik gerekiyor diye değişiklik yapma.



5- İyi futbol için para gerekir ama iyi futbol da çok para kazandırır.



6- Çok sesliliğe inancını kaybetme.



7- Muhalefetin sesini kesme.



8- Sporcuları dinle. Ama Eski Şeytani Futbolcu Klanı’na teslim olma.



9- Taraftarı dinle ama profesyonel taraftar besleme.



10- Adam kayırma. Liyakata önem ver.



11- Kavga etme, sağlam dur.



12- Yumuşama, sağlam dur.



13- Hayatın sadece Fenerbahçe olmasın. Hayatının en büyük keyiflerinden biri Fenerbahçe olsun."