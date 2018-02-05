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Spor

Demirkol: Türkiye'de yolsuzluk var

Mehmet Demirkol, futbolda denetimlerin artırılması gerektiğini söyledi

05 Şubat 2018 16:08

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, NTV Spor'da Galatasaray, Arda Turan ve Başakşehir'le ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Demirkol, Başakşehir Futbol Kulübü için şu sözleri sarf etti:

"Başakşehir'in belediyenin takımı olmadığını iyi anlatması gerekiyordu, belki Arda Turan transferi buna vesile olur. Şirket olarak bakmak lazım Başakşehir'e. Bu açıdan Barcelona ile iş yaparak marka değerine katkı yapıyorlar. Bu işi Trabzon ya da başka takımla yapsalar başka olurdu. Çünkü Göksel Gümüşdağ'ın siyasi bir kimliği var."

"Şahsi menfaatler, camiaların önüne geçiyor"

Demirkol sözlerine devam ederken Fatih Terim ve Arda Turan'ı eleştirdi:

"İşin özü şudur; Fatih Terim ile Arda'nın arasındaki sorun, ikilinin Galatasaray'da buluşmasını engelledi. Demek ki insanın şahsi menfaatleri ait oldukları camiaların menfaatlerinin önüne geçebilir. Öyle beylik laflar kurmamak gerekir!"

"Türkiye'de yolsuzluk var"

Demirkol, Kulüpler Birliği'ne seslendi:
"Kulüpler Birliği, UEFA'ya gidip Türkiye'deki her kulüp için Finansal Fair Play (FFP) denetimi istemeli. Çünkü yolsuzluk var."

"Fatih Terim'in hakemler üzerinde baskısı var"

Demirkol, Feghouli'nin pozisyonunu değerlendirdi:

"Fatih Hoca bu ligin en tecrübeli teknik direktörlerinden biri ve en başarılısı. Tüm hocalardan daha fazla düşünmesi ve sorgulaması lazım. Bu yeni lige en yabancı hoca aynı zamanda. Dünkü pozisyonda Galatasaray'ın teknik direktörü Tudor olsaydı hakem Feghouli'ye kırmızı kart gösterirdi. İşte bu Fatih Terim etkisidir."

"Şenol Hoca'ya kızgınım"

Demirkol, Ozan Tufan'ın hayal kırıklığı yaratmasıyla ilgili:
"Bu konuda Şenol Hoca'ya çok kızgınım. Çünkü Ozan Tufan konusunda bizi kandırdı. Aykut Hoca'ya da yüzde 100 hak veriyorum. Büyük takım beklemez" ifadelerini kullandı.

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