Radar Savunma Sistemleri Uzmanı Doç. Dr. Demirkol: Suriye uçağındaki malzemeler kesinlikle silah değil

Sakarya Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Radar Savunma Sistemleri Uzmanı Doç. Dr. Aşkın Demirkol, Suriye uçağındaki malzemelerin silah olarak değerlendirilemeyeceğini söyleyerek, "Suriye uçağından çıkan parçaların radarda kullanılan tipik parçalar, bunlarla herhangi bir silah oluşturulamaz, kesinlikle silah değil" dedi.

Adapazarı’nda gazetecilere, Suriye uçağında bulunan ve basına yansıyan parçalarla ilgili açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Demirkol uçakta bulunan Magnetron ve ‘Traveling Wave Tube (TWT) malzemelerinin radar sistemleri olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Çıkan iki parça var görünürde. İki parça magnetron ve yürüyen dalga tüpü dediğimiz ‘Traveling Wave Tube (TWT) çıkan iki parça idi. Bunlar radarlarda kullanılan parçalardır. Bunlar radarlarda bildiğimiz karşılaştığımız tipik parçalar aksamlardır. Nitro elekronik elemanlardır bunlar. Bir radar tipinin belirleme yeterliği aksamları olduğu söylenemez. Magnetron dediğimiz, bir tür radardaki ilk sinyal üretme aşamasındaki zayıf akımları sinyalleri daha kuvvetli yüksek frekans dediğimiz elektro manyetik dalgayı üretmek için kullanılıyor. Bunun hemen akibinde buradan gelen bu sinyal biraz da kuvvetlendirilip, daha uzak mesafelere gönderilmek üzere kuvvetlendiriliyor. Bu ikinci eleman olan yürüyen dalga tüpü dediğimiz TWT dediğimiz, burada daha zayıf frekansı elektro manyetik dalga biraz daha yükseltilerek anten sistemi oradan hedefe uzaya gönderiliyor. Bu iki parça kısaca bunlardır."

Bu iki parçanın silah olup olmadığı yönündeki soruya ise Demirkol şöyle cevap verdi:

"Bunlar kesinlikle silah değildir. Bunlar o anlamda bir algılama sistemi, radar diyebileceğimiz bir sistemin aksamları. Bunlarla herhangi bir silah oluşturmak mümkün değil. Ya da farklı bir şey olabilir. Bu klasik anlamda radarlarda kullandığımız aksamlardır silah değildir."