Demirkol: Federasyonun kararını yanlış buluyorum; bunun daha önce örneği yok

Spor yorumcusu ve köşe yazarı Mehmet Demirkol, Türkiye Futbol Federasyonu'nun kararını yanlış bulduğunu ifade etti. Demirkol, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın objektif olamadığından da dem vurdu.

Mehmet Demirkol, Fanatik TV ve sosyal medya hesaplarında gündemi değerlendirdi:

"Federasyonun kararını yanlış buluyorum. Bunun daha önce örneği yok. Bizim Süper Lig'de maçlar yarım kaldığında 3-0 hükmen mağlubiyet tehammül edilir. Bu maç tekrarlanıyorsa o zaman Mete Kalkavan 2 yıl maç yönetemez.

Otto Bariç'e yapılan da yanlıştı, sahadan çekilmek de... Ali Şen, sahadan çekmişti takımı... Tekrar ediyorum, Süleyman Seba ve Baba Hakkı bunu yapmazdı. İlk kendisi çıkardı sahaya. Bir tepki koymak lazımdı ama bu maça çıkmamak olmamalıydı.

Herkes kendisine yapılan avantajlı işi kabul ediyor, dezavantajlı karara tepki gösteriyor. Bir Fenerbahçeli çıksın da desin ki; bu Şenol hocaya yapılan hareket doğru mudur? Bir Beşiktaşlı çıksın desin ki Pepe neden 1 maç ceza aldı?

Taraftar 'Ben gitmiyorum' diyebilir. Ama sporcu bunu dememeli. Çıktı gitti Beşiktaş maça. 10 kişi Fenerbahçe'yi yenemez mi? Pancu efsanesinden daha da efsane olur.

Denizlispor - Fenerbahçe maçında stattaydım. O maç da tatil edilmeliydi. Sürekli oyun duruyordu. Ben Selçuk Dereli'yle görevi bıraktıktan sonra da sordum bu konuyu ikna olmadım."