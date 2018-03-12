Demirkol: Beşiktaş'ın Metin-Ali-Feyyazlı yıllarında kadroda neredeyse 1 tane Beşiktaşlı bile yoktu

Mehmet Demirkol, NTV Spor'da yayınlanan Spor Servisi programında Fuat Akdağ ile gündemi yorumladı. Demirkol, Fenerbahçe'nin oynadığı futbol üzerinden Aykut Kocaman'a eleştirilerde bulundu.

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, NTV Spor'daki Spor Servisi programında gündeme dair düşüncelerini paylaştı. İşte Demirkol'un değerlendirmelerinden satır başları:

Sinan Gümüş madem bu kadar önemli ve değerli, Fenerbahçe maçında oynayacak mı? Şahsen oynayacağını hiç zannetmiyorum. Sinan değişik bir figür. Güvenilirliği çok az. 10 üzerinden 0 da 11 de oynayabilir. Birlikte yola çıkamazsın.

Sergen Yalçın, umarım bir takımın başında daha uzun süreler geçirebileceği dönemleri yakalar. Maç öncesinde anlattığı her şeyi biz maç içinde gördük. Bu yüzden kendisini kutlamak lazım.

Konyaspor elinden gelen her şeyi fazlasıyla yaptı ancak Galatasaray'ın çok iyi bir iç saha oyunu var. Bu, Igor Tudor döneminde de böyleydi ama Fatih hoca bir üst seviyeye çıkardı.

Penaltı pozisyonu çok karışık. Biz bu konuda bilerek hüküm veremeyiz. Dolayısıyla bu pozisyonlar, bizim ülkeye hiç uygun değil. FIFA'nın Türkiye için bir karar alması lazım bu tür hakemin takdirine bırakılabilecek pozisyonlar için. Yoksa iş, hakemin babasının hangi takımını tuttuğuna kadar gidiyor.

Serkan Kırıntılı'yı penaltıyı kurtardığı için kutlamak lazım ama Gomis'in vuruşu da doğru değildi. O yüzden beni şaşırttı. O tecrübede bir oyuncunun çok daha iyi bir vuruş çıkarması gerekirdi.

Biz Mustafa Cengiz'in söylediği her şeyi Dursun Özbek ve Ünal Aysal'dan da dinledik. Her gelen aynı şeyi söylüyor ki asıl konumuz bu. Ortada topyekün çözülmesi gereken bir sorun var. Sayın başkan bu meseleyi tek başına çözemez. Biz Fatih hocayı yeniden kovmak için işe alıyoruz zaten. Çünkü onun dışında başka kurtarıcı yok.

Fenerbahçe-Galatasaray maçında belirleyici olan Aykut Kocaman'ın tercihleri olacak. İlk 11'de başlatacağı isimler ve takımı oynatacağı düzen çok önemli olacak. Aykut hoca devamlı bizim düşüncemizin yanlış olduğunu söylüyor. Ben bu yüzden Fenerbahçe'nin maçında resmen ağladım. Eğer güzel futbol buysa ben 20 yılımı boşuna vermişim demektir.

Volkan, eskiden dünya standartlarında bir kaleciydi. Ama son zamanlarda o kadar kötüydü ki dünkü performansı için bile iyi diyebiliyoruz.

Fikret Orman'ın Aykut Kocaman'ın babasıyla ilgili hangi bağlamda konuştuğunu bilmiyorum. Ama şunu söyleyeyim: Beşiktaş'ın Metin-Ali-Feyyazlı yıllarında da kadroda neredeyse 1 tane Beşiktaşlı bile yoktu.