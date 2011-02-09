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DEMİRKAZIK'TA DAĞCI KAYBOLDU NİĞDE (A.A)

09 Şubat 2011 12:49

-DEMİRKAZIK'TA DAĞCI KAYBOLDU NİĞDE (A.A) - 09.02.2011 - Niğde'deki Demirkazık Dağı'na tırmanan 3 kişiden biri kayboldu. İstanbul'dan gelen 3 kişilik dağcı ekibi gece Çamardı ilçesindeki Demirkazık Dağı'na tırmanışa geçti. Sabah saatlerinde yaklaşık 2 bin 900 metre rakımlı Emni Vadisi Avcıbeli bölgesine gelen dağcılar, 156 jandarma imdat telefonunu arayarak arkadaşlarından Serkan Kaya'nın kaybolduğu bilgisini verdi. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ve AKUT ekipleri, Kaya'nın bulunması için arama-kurtarma çalışmalarına başladı. Dağcılık Federasyonu Başkanı Alaattin Karaca, olayla ilgili kendilerine de bilgi verildiğini ifade ederek, ''Bir dağcımızın kaybolduğu bilgisi bize de geldi. Bölgedeki dağcılarımızla temasa geçerek arama-kurtarma çalışmalarına başladık'' dedi.

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