-DEMİREL'İN AVRUPA LİGİ HEYECANI İSTANBUL (A.A) - 09.05.2011 - Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Turgay Demirel, ''NBA'den sonra dünyanın en önemli organizasyonu olan THY Avrupa Ligi finallerini 2012 yılında İstanbul'da düzenleyeceğiz, çok heyecanlıyız'' dedi. THY'nin tarifeli uçağıyla Barcelona'dan gelen Demirel, 2012 THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nin İstanbul'a alınmasına ilişkin Atatürk Havalimanı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, erkeklerde 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'ndan sonra 2014 Dünya Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nı Türkiye'de yapma hakkını kazandıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti: ''Kulüpler düzeyinde NBA'den sonra dünyanın en önemli organizasyonu olan THY Avrupa Ligi finallerini 2012 yılında, yani İstanbul'un Avrupa'nın spor başkenti olduğu bir yılda güzel İstanbul'da düzenleyeceğiz. Bunun için ben ve arkadaşlarım, Türk Hava Yolları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi hep birlikte çok heyecanlıyız. Bugüne kadar yapılanların en iyisini yapmak, en güzel organizasyonu gerçekleştirmek istiyoruz. Avrupa Ligi yöneticileri iki hafta süren uzun bir görüşme ve karşılıklı müzakere sonunda, Londra Olimpiyatları ve Londra'da yapılması planlarına rağmen bu organizasyonun İstanbul'a alınması başarıldı. Başta bize destek veren Sayın Bakanımız ve Sayın Genel Müdürümüz olmak üzere arkamızda duran herkese çok teşekkür ediyoruz.''