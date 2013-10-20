Demirel'in hapis cezası onandı

Yargıtay 11. Ceza Dairesi, "Halk Bankası'ndan usulsüz kredi verilmesi" davasında Yahya Murat Demirel, Hüsnü Barbaros Olcay ve Gökalp Baştürk'e "zimmet" suçundan verilen 12 yıl 6 aylık hapis cezasını onadı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 'nca hazırlanan iddianamede, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in yeğeni Yahya Murat Demirel'in Halk Bankası'ndan bazı şirketlerine, talep ettiğinden daha yüksek krediler çıkarıldığı, o dönem bankanın yöneticilerinden olan Hüsnü Barbaros Olcay'ın kredilerin verilmesi konusunda etkili olduğu, Olcay'ın daha sonra Demirel'in şirketinde çalışmaya başladığı belirtildi. İddianamede, Demirel'in şirketlerine sağlanan kredilerin bir kısmının geri döndüğü, buna rağmen bankanın 159 milyon dolar zarara uğradığı bildirildi.

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi , 28 Kasım 2001'deki duruşmada, "Halk Bankası'nı dolandırmak gibi bir kasıtlarının bulunmadığı" gerekçesiyle 8 sanığın unsurları oluşmayan suçtan beraatine karar vermişti. Yargıtay 6. Ceza Dairesi, bu kararı "eksik soruşturma" gerekçesiyle 16 Nisan 2002'de bozmuştu.

Mahkeme heyeti, yeniden yapılan yargılamanın 17 Aralık 2003'teki duruşmasında, üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair her türlü kuşkudan arınmış delil elde edilemediği gerekçesiyle tüm sanıkların tekrar beraatini kararlaştırmıştı.

Bu kararı inceleyen Yargıtay 11. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin beraat kararını Hüsnü Barbaros Olcay, Gökalp Baştürk, Şaban Ayhan Tatlıgil, Emine Mehtap Ceylan ve Yahya Murat Demirel yönünden bozarak, sanıkların "dolandırıcılık" suçundan mahkum edilmeleri gerektiği görüşünü bildirmişti.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ise bu karara, sanıklar hakkında 4389 sayılı Bankalar Kanunu'ndaki "zimmet" hükümlerinin uygulanması gerektiği görüşüyle itiraz etmişti.

Bunun üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay Ceza Genel Kurulu, sanıkların Bankalar Kanunu'nun 22. maddesindeki "zimmet" suçundan yargılanmaları gerektiğine karar vermişti.

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3'üncü kez görülen davada, sanıklar Yahya Murat Demirel, Hüsnü Barbaros Olcay, Gökalp Baştürk, Şaban Ayhan Tatlıgil ve Emine Mehtap Ceylan hapis cezasına çarptırılmıştı.

Bu kararı Aralık 2008'de inceleyen Yargıtay 11. Ceza Dairesi, eksik soruşturma nedeniyle kararı bozmuş ve dosyayı yeniden mahkemeye göndermişti.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, "zimmet" suçundan ve suçun zincirleme olarak işlendiğini de göz önüne alarak, sanıklardan Yahya Murat Demirel, Hüsnü Barbaros Olcay ve Gökalp Baştürk'ü, yasal artırım ve indirim maddelerini de uygulayarak, 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırmış, Şaban Ayhan Tatlıgil ve Emine Mehtap Ceylan'ı da 9 yıl 4 ay 15'er gün hapse mahkum etmişti.

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 11. Ceza Dairesi, kararı Yahya Murat Demirel, Hüsnü Barbaros Olcay ve Gökalp Baştürk yönünden onadı.

Daire, Şaban Ayhan Tatlıgil ve Emine Mehtap Ceylan'ın ise eyleminin diğer sanıkların eylemine yardım etmekten ibaret olduğu gerekçesiyle, yarı oranında indirilmesi gerektiğine hükmetti.

Tatlıgil ve Ceylan'ın cezaları, kanundaki artırım ve indirim hükümleri sonucunda 4 yıl 8 ay 7'şer gün şeklinde düzeltilerek onandı.