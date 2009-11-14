Demirel'in 'dinleme' isyanı: Ayıptır, ayıp...

T24 -



'Açılım da bir türlü açılmıyor'



'Türkiye büyük bir ayıbın içinde'





'Mahkemelere uyduruk şeyleri çıkarıyorsunuz'

Dünya Diyabet Günü dolayısıyla Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde düzenlenen toplantıya katılan Demirel, gazetecilerin gündemdeki konulara ilişkin sorularını yanıtladı.Demokratik açılım süreciyle ilgili değerlendirmesi sorulan Demirel, "Türkiye’nin, güncel sorunlar nedeniyle büyük sorunlarını bir kenara bırakmış gibi göründüğünü" ifade etti.Sağlığın büyük bir sorun olduğunu, Türkiye’nin sağlık işlerine büyük emek sarf ettiğini belirten Demirel, bu konuda yapılması gerekenler bulunduğunu, sağlık ordusunun, halka ellerinden gelen en iyi hizmeti vermeye çalıştığını kaydetti.Demirel, "Bütün bunlara rağmen Türkiye’deki siyasi hadiseler diğer meseleleri örtmüştür, öyle görünüyor. Türkiye’deki siyasi hadiselerin başında da açılım geliyor. Açılım da bir türlü açılamıyor. Dünkü müzakerelerde de açılımın açıldığı kanaatinde değilim. Ucu gösteriliyor, pek altı çıkmıyor meydana. Biraz daha bekleyeceğiz. Açılım meselesini Türkiye’nin tam tartışabilmesi için daha biraz beklenecek" şeklinde konuştu."Bazı kişi ve kurumların dinlenildiği" iddialarının sorulması üzerine de Demirel, "Türkiye, kendisine yakışmayan çok büyük bir ayıbın içinde. Türk vatandaşı medeni icatların en önemlisi olan telefon gibi bir vasıtayı kullanmaktan korkar hale gelmiştir. Türkiye’yi bu hale getirenler utansın" dedi.Türkiye’nin bir korku bulutunun altında olduğunu belirten Demirel, şöyle devam etti:"Acaba konuştuğum laf kayda geçer de hakkımda takibat yaparlar mı? İki kişi birbiriyle konuşurken korku içerisindedir. İki kişi telefonla konuşurken korku içerisindedir ve bu burada da kalmayıp devletin kurumları, devletin yargı organı birbirini dinler hale getirilmiştir, veyahut kurumlar dinlenir hale getirilmiştir. Bunları yapanlar çok ağır vebal altındadır. Yaptıranlar da vebal altındadır. Bu ayıptır, büyük ayıptır, böyle ülke olmaz."Bir gazetecinin, "Islak imza tartışmaları vardı" sözleri üzerine, şunları söyledi: "Anladık kardeşim, sen onu gene tartış ama sen hür, demokrat bir ülkesin. Her gün demokrasi dersi veriyorsunuz, insanlar birbiriyle konuşmaktan korkuyor. Nerede fikir hürriyeti, nerede hürriyet, nerede düşünce hürriyeti? İnsanlar adeta kendilerinden şüpheli hale gelmiştir. Niye? Çünkü mahkemelere insanların konuştuğu şeyleri delil olarak çıkarıyorsunuz, uyduruk şeyleri. Böyle şey olmaz.""Sayın Başbakan’ın 6 yıl dinlenildiği ortaya çıktı" diyen gazeteciye Demirel, "O da ayıp. O 6 yıl dinlenilme başkasını dinleme hakkını vermez ki kişiye. Ayıptır ayıp" karşılığını verdi.