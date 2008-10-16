Demirel'e rakip çıktı



Dr. Selam Gökçe, Basketbol Federasyonu'nun 24 Ekim Cuma günü Ankara'da yapılacak seçimlerinde başkanlığa aday olduğunu açıkladı.



Gökçe, yaptığı yazılı açıklamada, basketbolda 25 yıldan fazla emeği bulunduğunu ve genel kurulda başkanlığa aday olduğunu bildirdi.



Selam Gökçe, Federasyon tarafından yapılan genel kurul duyurusunun ardından 7 gün süre içinde adayların ilgili belgelerle federasyona başvuru yapmasının istendiğini belirterek, söz konusu belgelerin tasdiki için idari izin günlerinin belirlendiğini ve keyfi tutum sergilendiğini savundu.



Gökçe, açıklamasında şunları kaydetti:



''Basketbol Federasyonu keyfi tutumlarına devam ederek ?En çok milli formayı giyen ilk 5 sporcu oy kullanır? maddesini kendi isteği ve çıkarları çerçevesinde yorumlayarak buradaki adayları kurayla belirlemiştir.



Aynı çerçeve statü ile yönetilen tüm diğer federasyonlarda (örnek olarak voleybol federasyonu) seçimlerle ilgili yürütülen prosedür çerçeve statüye uygun olmasına rağmen Turgay Demirel yönetimindeki Türkiye Basketbol Federasyonu anti demokratik bir tavırla çerçeve statüye aykırı olarak genel kurul delegelerinin tercihlerini ipotek altına almıştır.



Türk Basketbolunda derin yaralar açma ihtimali çok yüksek olan bu Genel Kurul?un yasal statüye uygun bir şekilde yapılmasına olanak tanınması amacıyla yasal başvurularımızı gerekli mercilere yapmış bulunmaktayım.''