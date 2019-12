Demirel'den Erdoğan'a: Kambersiz düğün olmuyor meydanlarda

T24





'Oturduğum yerde oturuyorum'

‘Halkın yüzde 53 oyu yanlış mı?'



'Müflis Tüccar'

Partilerden Demirel'e destek mitingi



BBP'li Battal: Oy hesabı yapıyor

Demirel Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya'ya konuştu. Demirel şunları söyledi:Telefonda hal hatır sorduktan sonra her zamanki dinç ses tonu ve kendine has şivesiyle söze girdi: .Meydanlarda ciddi şeyler konuşulması lazım. Ama gayri ciddi şeyler söyleniyor. Ben şu an seçime girmiş adam değilim. Kimseyle yarışmıyorum. Ben partiler üstüyüm. Ben meydana çıkmıyorum ki? Ardından esprili bir tonda konuşmasını sürdürdü:“Ancak anlaşıldı ki bizsiz olmuyor meydan. Ben de Ankara’da oturduğum yerden meydan meydan geziyorum” İsim vermedi ancak kastının Erdoğan olduğu açıktı: Türkiye’nin meselesi Demirel ise Demirel’i yıpratıp da ne elde edeceksin? Ne kazanacaksın Demirel hakkında konuşarak? Ben anlamıyorum. Bekleyip bir görelim bakalım. Ama birçok safsatayla uğraşıyorlar. Ben her gün cevap verir durumda değilim, olmak istemiyorum”Erdoğan’ın CHP’yi eleştirirken, .”Şimdi o suçladığınız zatla, kefil olduğu adaylarla siyaset yapıyorsunuz. Peki, şimdi bunu Alevi kardeşlerimize nasıl izah ediyorsunuz”; sözüne konuyu getirip devam etti: .Alevilere şikâyet ediyormuş... Bizim dönemimizde Alevi-Sünni diye bir şey yoktu; hepsi kardeşti. 1965’te Meclis’te 26 Alevi milletvekili vardı. Herhalde bilmiyordur; 1969’da Birlik Partisi kendisini kapatıp AP’ye, bize gelip katıldı. Ne biz Alevilerle birmesele yaşadık ne de onlar bize karşı geldi. Başbakanlığım, Cumhurbaşkanlığım döneminde en çok Hacıbektaş’a giden benim.Cumhurbaşkanlığım döneminde her 16 Ağustos’ta Hacıbektaş’a giden benim. Oraya en çok hizmeti ben yaptım. Beni kimseyle karşı karşıya getiremezler. Biz her şeye sahibiz” Sözünü her tamamlayışının ardından aynı soruyu yöneltti: .Bana yüklenmeleri için bir sebep yok. Ben oturduğum yerde oturuyorum”Kendisinin miting meydanlarında gündeme getirilmesinden elde edilecek faydayı sorgulayıp devam etti: .Bana atfen söylenecek laflar ne olabilir? Bugünün şartlarında ne söylenebilir? Biz 1991’de halkın tercihiyle en yüksek oyu alan iki parti olmuşuz (DYPSHP), birlikte hükümeti kurmuşuz. Türkiye’ye barışı ve huzuru getirmişiz.Geçmişi sürekli anımsatarak siyasilerin bir yere varamayacağına dikkat çekip ekledi: “Bugünkü şartlarda dünü bugüne getirmenin manası yok. Dünün de bugün meydanlarda işi yok. Varsayalım söyledikleri doğrudur. Ne getirecek? Biz o meydanlara çıktık ve seçimle geldik. % 53 oy alıp geldik.Şimdi o halkın verdiği oyların hepsinin yanlış olduğunu mu söylüyor? Ozaman buradaki yanlış biz değiliz”Doğu, Güneydoğu’daki gelişmeleri takip ettiğini ve endişeli olduğunu da vurguladı, .Esas Türkiye’nin meselesi orada... O sorunu nasıl çözeceğini anlatmalı” dedi. Telefonu kapatmadan önceki son sözleri de yine Başbakan Erdoğan’a yönelikti: .Müflis tüccar iflas edince eski defterleri karıştırırmış. Eski defterlerin kimseye faydası yok. Biz eski defterleri alnımızın akıyla geçtik geliyoruz. Hesap açıktır, isteyen istediği kadar baksın”Bu arada CHP, MHP, DP ve BBP'nin Isparta il başkanlıkları Süleyman Demirel'e destek için ortak tavır kararı aldı. Partiler, Başbakan Erdoğan'ın sarf ettiği sözleri protesto için "Demirel'e sahip çıkalım" mitingi düzenleme kararı aldı.Çağrı, Demokrat Parti İl Başkanı Hüseyin Dede'den geldi. CHP, MHP ve BBP olumlu karşılık verdi. Şimdi bu 4 Parti, vatandaşların da desteğini alarak, 25 Mayıs'ta "Isparta, Demirel'e sahip çıkıyor" mitingi düzenlemeye hazırlanıyor. Çağrıyı yapan Hüseyin Dede, Süleyman Demirel'in siyasetle uzaktan yakından alakası olmadığını söyledi.CHP İl Başkanı Yusuf Erdoğan da Başbakan Erdoğan'ın geçmişte hizmet edenleri kötüleyerek bir yere varmaya çalıştığını savundu: "Laf sahibine yakışır. AKP iktidarı, bugüne kadar sayın Demirel'in Isparta'ya verdiği hizmetlerle geçindiğini unutmasın"MHP İl Başkanı İsa Yalçın'ın hedefinde Başbakan Erdoğan vardı. Yalçın, "Başbakan kendisini son padişah olarak görüyor. Böyle bir insanın bu ülkede herkesin takdir ettiği, sevdiği siyaset üstünde gördüğü gördüğü bir devlet adamına karşı rahatsızlık duyması gayet normaldir. Ama bu ülkenin evlatları bunu hoş görmeyecektir" dedi.BBP İl Başkanı Battal Özcan da şunları kaydetti: "Anti Demirel politikası yaparak seçmenden oy alabileceği hesapları yapması herhalde danışmanları tarafından Başbakan'a söylendi. Demirel'i kötülemektense iyi şeyler yapıldı dese daha faydalı olur hizmetler ortada..."