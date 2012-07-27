Demirel'den Erbakan'a 28 Şubat mektubu

28 Şubat döneminde 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in kritik MGK öncesi dönemin Başbakanı Erbakan’a gönderdiği mektup ortaya çıktı. Erbakan'a yazılan mektupta, devrim kanunlarının uygulanması isteniyor.

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in 28 Şubat sürecinde dönemin Başbakanı Necmettin Erbakan'a yazdığı mektubun orijinali ortaya çıktı. 28 Şubat 1997'de yapılan ve 8 saati aşkın süren Milli Güvenlik Kurulu (MGK) öncesi Erbakan'a yazılan mektupta, devrim kanunlarının uygulanması isteniyor. Demirel mektubunda şu ifadelere yer veriyor:

"Devletin kurumlarına 'köktendinci' cereyanların sızması kesinlikle önlenmelidir. Yargı organları, silahlı kuvvetler, üniversiteler, emniyet teşkilatı, okullar, idare, Diyanet teşkilatı, yerel yönetimler korunmalıdır."

27 Mayıs 1960 darbesinden bugüne kadar yaşanan fiilî ve postmodern darbe girişimlerini araştıran TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu, bazı kamu kurum ve kuruluşu ile birlikte haziran ayında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'ne yazı yazarak, 28 Şubat'ın belgelerini sormuştu.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün talimatıyla, Çankaya Köşkü, Meclis'in talebine olumlu cevap vererek belgeleri yolladı. Klasörler içinde, Köşk'ün 28 Şubat MGK'sı öncesi ve sonrasına ilişkin tüm kayıtlar yer alıyor.

Zaman gazetesinin, TBMM kayıtlarından ulaştığı bilgilere göre, Köşk'ten gönderilen belgeler arasında Demirel'in 28 şubat sürecinde dönemin başbakanı Necmettin Erbakan'a yazdığı mektubun orijinali de bulunuyor.

Demirel, mektupta, laik düzenin korunması için mevcut kanunların harfiyen uygulanmasını istiyor. Demirel, Erbakan'a hitaben kaleme aldığı mektupta, "Cumhuriyetin niteliklerine ve devletin temel çatısına yönelmiş tehdit ve tehlikeler, hem toplumda hem de devletin kurumlarında büyük rahatsızlıklar yaratmaktadır." ifadelerini kullanıyor. Ardından devletin kurumlarında 'köktendinci' cereyanlara karşı fevkalade hassasiyet olduğunu, bu hassasiyetin neticesi olarak şunların yapılması gerektiğini vurguluyor:

1- Laik düzeni korumak için mevcut kanunlar harfiyen uygulanmalıdır.

2- Anayasa'nın 174. maddesinin koruduğu 'devrim kanunları' uygulanmalıdır.

3- Devletin kurumlarına 'köktendinci' cereyanların sızması kesinlikle önlenmelidir.

Bu meyanda, yargı organları, silahlı kuvvetler, üniversiteler, emniyet teşkilatı, okullar, idare, Diyanet teşkilatı, yerel yönetimler korunmalıdır.

TBMM'ye gönderilen belgeler arasında, Komisyon'un yazılı olarak talep ettiği, Çankaya Köşkü'nde 28 Şubat 1997'de yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısına hazırlık belgeleri, 28 Şubat sürecinin Cumhurbaşkanlığı yazışmaları, hükümet tarafından gönderildiği halde imzalanmayarak geri gönderilen atama kararnamelerine ilişkin kayıtlar, teamüllere uygun hükümet kurma yetkisi verilmediğine ilişkin bilgiler de bulunuyor.