-DEMİREL'DEN "DİNLENME" HATIRLATMASI İSTANBUL (A.A) - 24.02.2011 - Turkcell'in 17. yıldönümü dolayısıyla, cep telefonuyla ilk görüşmeyi Tansu Çiller ile gerçekleştiren 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile telefon bağlantısı yapıldı. Demirel, "O zaman (umarım bu dinlenemeyecektir) dedim. Henüz buna bir çare bulunmuş değil zannediyorum'' dedi. Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv, Turkcell'in 2010 yılsonu ve dördüncü çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarının açıklandığı basın toplantısında yaptığı konuşmada, şirket gelirlerinin, bir önceki seneye göre yüzde 1 artışla 9 milyar lirayı aştığını belirterek, amortisman, vergi ve faiz öncesi karın (AVFÖK) 2 milyar 948 milyon lira, AVFÖK marjının ise yüzde 27,7 olarak gerçekleştiğini kaydetti. Mobil internet gelirlerindeki artışın yüzde 74'e çıktığını ve toplam telekom trafiğinde mobil trafik payının yüzde 84'e yükseldiğini ifade eden Ciliv, pazardaki mobil kullanım dakikalarının 2008'de 119, 2009'da 169, 2010'da ise 212 dakika olarak gerçekleştiğini bildirdi. Ciliv, kullanıcı başı aylık ortalama mobil internet kullanımının bir yılda yüzde 311 artış gösterdiğine işaret ederek, mobil internet ve servis gelirlerinin 1,6 milyar lirayı aştığını belirtti. Penetrasyon oranının yüzde 84'e, çift SIM kart sahipliği oranının da yüzde 13'e gerilediğini dile getiren Ciliv, toplam cihaz satışları içinde 3G uyumlu cihaz oranının 2008'de yüzde 14 iken, 2010'da yüzde 36'ya yükseldiğini; akıllı cihaz satışının ise yüzde 18 olarak gerçekleştiğini aktardı. Turkcell'in abone sayısının 2010 sonunda 33,5 milyon, bunların 10,1 milyonunun da faturalı hatlardan oluştuğunu kaydeden Ciliv, 2009 sonunda abone sayılarının 35,4 milyona ulaştığını belirtti. Ciliv, kullanıcı başına ortalama gelirlerinin (ARPU) 2009 yılındaki 18,5 lira seviyesinden yüzde 5,4 artışla 19,5 liraya çıktığını, abone başına aylık kullanım miktarının ise 134,3 dakikadan, yüzde 33,4'lük bir artışla 179,1 dakikaya ulaştığını bildirdi. Süreyya Ciliv, ''2010'da Turkcell ve Superonline'da mobil iletişim altyapısına 1,3 milyar lira yatırım yaptık. Fiber omurgamızın artan katkısıyla 3G kapsama alanını yüzde 82'ye çıkardık'' dedi. -GRUP ŞİRKETLERİ- Grup şirketlerinin performansına ilişkin de bilgi veren Ciliv, Superonline'ın gelirlerinin yüzde 33 artışla 335,1 milyon lira olduğunu, AVFÖK'ünün ise yüzde 800 artışla 32,9 milyon liraya çıktığını; aynı dönemde şirketin yatırımlarının da 260 milyon liradan 480 milyon liraya yükseldiğini anlattı. Ukrayna'daki Life operasyonlarının 2010'daki gelirlerinde bir önceki yıla göre yüzde 3,4 gerilemeyle 339,3 milyon dolar olduğunu söyleyen Ciliv, karlılıkta ise olumlu bir gelişme gözlendiğine işaret etti. Ciliv, AVFÖK'ün yüzde 219 artışla 20,2 milyon dolardan 64,5 milyon dolara çıktığını belirterek, burada 2011'de gelirde de büyüme hedeflediklerini dile getirdi. -''ARABAĞLANTI ÜCRETİNDE ENFLASYON NEDENİYLE ARTIŞ OLMALI''- Konuşmasının ardından soruları yanıtlayan Ciliv, arabağlantı ücretlerindeki düşüş ve azami tarife üst sınırındaki değişiklikler olmadan önce 2010'da yüzde 10 büyüme planladıklarını, bu uygulamaların ardından yüzde 1 büyüme kaydettiklerini söyledi. Nisan ayında gerçekleştirilecek genel kurul öncesinde ortaklardan Telia Sonera'nın rahatsızlıklarını dile getirdiğinin anımsatılması üzerine Ciliv, tüm yatırımcılarının Turkcell'in dünya çapında bir başarı elde ettiği görüşünde olduklarını belirtti. Büyük yatırımlar yaptıklarını, ancak öngörüyle yapılan yatırımlar sayesinde operasyonel giderlerini azalttıklarını söyleyen Ciliv, iyi işadamları olduklarını ve uzun vadeli düşünerek yatırımlarını yönlendirdiklerini ifade etti. Ciliv, nisan ayındaki genel kurulun önemli olduğunu, bağımsız üyeler gibi konuları önümüzdeki aylardaki gelişmelerin belirleyeceğini ve son kararın genel kurulda verileceğini kaydetti. Temettü dağıtımı konusunda son yıllarda Turkcell'in net karının yüzde 50 ve fazlasını temettü olarak ödediğini belirten Ciliv, ''Ben ve yönetim ekibim, yüzde 50'nin üzerine çıkabileceğimiz yönünde... Düşüncemiz temettünün artabileceği şeklinde ama kesin kararı yönetim kurulu ve genel kurul verecek'' diye konuştu. Ciliv, arabağlantı ücretlerinde yeniden bir düşüş beklemediklerini, enflasyon nedeniyle maliyetler arttığı için bir artış olması gerektiğini belirtti. 2011 yılı büyüme öngörülerine ilişkin olarak ise Ciliv, ''2011'de yüzde 7-9 arasında büyüyeceğimizi bekliyoruz. Mobil internetteki büyümenin ise 2010'dakine benzer şekilde yüzde 70'in üzerinde olacağını düşünüyoruz'' dedi. -''LİBYA'DA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞIYLA ÇALIŞIYORUZ''- Tarifeleri basitleştirmek için çalışmalar yaptıklarını söyleyen Ciliv, pazar paylarında son 4 yılda yüzde 1-2'lik oynamalar yaşandığını, çok büyük değişiklik görülmediğini söyledi. Süreyya Ciliv, Fizy.com'un satın alınması konusunda ise müzik kuruluşlarıyla anlaşmaya varmaları durumunda satın almanın gerçekleştirileceğini söyledi. Ciliv, Almanya'daki operasyonlarını bu yılın nisan ayında başlatacaklarını belirterek, Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin olarak ise ''Orta Doğu ülkelerindeki gelişmelerin, birçok ülkede yeni operatörlerin tekrar satışa sunulması fırsatı çıkaracağını düşünüyorum. Onu da ekiplerimiz değerlendiriyor olacak. Geçmişte o ülkelerde bazı teklifler vermiştik. Bu tekliflerimiz kabul edilmedi. Yeni fırsatlar var, onları yakından takip ediyor olacağız'' diye konuştu. Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Koray Öztürkler de Libya'da 7 bin müşteriye sahip olduklarını, ses ile ulaşma imkanı bulunmadığı için SMS mesajları ile yönlendirme yaptıklarını, Dışişleri Bakanlığıyla bağlantılı çalıştıklarını, istedikleri mesajları gönderecekleri bir hat oluşturduklarını belirterek, ön ödemeli hattı olanlardan dakikaları bitenlere yükleme yapıldığını, faturalı hatlardan da ücret alınmayacağını söyledi. -17. YIL- Toplantı sırasında 24 Şubat 1994'de Türkiye'de ilk kez mobil görüşmenin gerçekleştirilmesinin yıldönümü de kutlandı. Ciliv, ''17 yılda Turkcell altyapıya 18 milyar lira yatırım yaptı. Türkiye'de nüfus kapsama alanı yüzde 99,07'ye ulaştı. 11 bin çalışanımız ve ekosistemde yarattığımız 50 bin kişilik istihdam bulunuyor'' diye konuştu. Süreyya Ciliv'in, bu süre içerisinde cep telefonu ile gerçekleşen görüşmelere ilişkin verdiği bilgiye göre, Turkcell'le, 17 yılda 282 milyar dakika konuşma yapıldı, 220 milyar SMS, 525 milyon MMS gönderildi, 19 milyonu 2010 yılında olmak üzere 25 milyon mobil uygulama indirildi, 15 milyar megabayt mobil data trafiği oluştu. -''DİNLENME''YE ÇARE BULUNMADI 17. yıldönümü dolayısıyla, cep telefonundan ilk görüşmeyi dönemin Başbakanı Tansu Çiller ile gerçekleştiren 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile telefon bağlantısı yapıldı. 1990'ların başında dünyada yeni bir çağın, bilgi ve enformasyon çağının açıldığını ve cep telefonunun, 20. asırdan 21. asra geçişte bir simge olduğunu söyleyen Demirel, yeni bir çağ açılırken bunun gerisinde kalmamak için çalışmaları başlattıklarını, dijital ve analog sistemlerden hangisinin seçilmesi gerektiği konusunda tartışmaların ardından dijital sistemin seçildiğini ve çalışmaların 1994'de tamamlandığını anlattı. Demirel, ''O zaman (umarım bu dinlenemeyecektir) dedim. Henüz buna bir çare bulunmuş değil zannediyorum'' dedi. -AA HUKUK MÜŞAVİRİNE PLAKET- 17. yıl kutlamaları kapsamında Ciliv, 17 yıl önce Turkcell abonesi olan Anadolu Ajansı Hukuk Müşaviri Arslan Ataman'a bir plaket ve akıllı cep telefonu hediye etti. Ataman, 40 yıldır hukuk müşavirliğini yaptığı AA'nın yurt çapında farklı bürolarındaki ihtilafları takip etmek için her an ulaşılabilir olması gerektiğini, cep telefonu olmadan önce jeton ve telefon aramak zorunda kaldıklarını anlattı. Ataman, ''Cep telefonu çıktığı gün almaya mecbur kaldık ve aldık. İşlerimi çok kolaylaştırdı'' dedi.