Demirel, Zincirbozan uğurlamasını unutmadı

Başkent Üniversitesi Rektörü Mehmet Haberal, Ergenekon operasyonunun 12 dalgası kapsamında gözaltına alınıp İstanbul’a gönderilmek üzere uçağa bindirilirken yanında tanıdık bir isim vardı. 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel apar topar havaalanına gelerek Haberal ile 5 dakika kadar görüştü.Demirel’in bu hassasiyetinin temeli, kendisinin 12 Eylül 1980 darbesinden sonra 1983 yılında Zincirbozan’a gönderildiği günlere dayanıyor. Demirel, Zincirbozan’a hareket etmek üzereyken yanında yine bildik bir isim vardı. Mehmet Haberal…Bu detayı, Haberal ile aynı uçakta İstanbul’a gelen Milliyet Gazetesi Can Dündar yakaladı. Uçak’ta Haberal’a Demirel’in uğurlama jestini soran Dündar, Haberal’dan şu yanıtı aldı: “Zincirbozan'a giderken de ben onu uğurlamıştım.”Dündar, bu ziyareti ahde vefa olarak yorumladı.