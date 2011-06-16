Demirel: Tek istisna Mehmet Haberal

T24- Eski Cumhurbaşkanı CHP milletvekili Süleyman Demirel, haftalardır tartışılan “CHP’de Demirel’in isteğiyle seçilen isimler DP’ye geçip, grup kuracaklar” iddialarına yanıt verdi: "Allah şahidimdir kimse için böyle bir talepte bulunmadım. Tek istisna Mehmet Haberal’dır. O mesele de tamamıyle insanidir."









Milletvekili aday listelerinin belli olmasıyla birlikte 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in “listelere kendi istediği isimleri yerleştirdiği” iddia edildi. Miting meydanlarında Başbakan Erdoğan tarafından da eleştirilen Demirel için 12 Haziran’da yapılan seçimin ardından yeni bir iddia daha ortaya atıldı. CHP listelerinden Demirel’in isteğiyle milletvekili seçilen geçmişte merkez sağda yer alan isimlerin DP’ye geçecekleri veya yeni bir parti çatısı altında Meclis’te grup kuracakları ileri sürüldü. Demirel’in isteğiyle 12 Haziran’da CHP listelerinden milletvekili seçilen isimlerin ise Ergenekon davasının tutuklu sanığı Mehmet Haberal ile eski ATO başkanı Sinan Aygün, eski DP Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, eski DYP’li bakan Turan Tayan olduğu iddialara eklendi.

İddialara yanıt verdi

Seçim meydanlarında Başbakan’ın da eleştirilerinin ardından CHP’yi parçalayacağı ithamlarına hedef olan Demirel, iddialara tepki gösterdi. Demirel VATAN’a yaptığı açıklamada şunları söyledi: “CHP listeleri üstünde etkili olduğum iddiaları, Başbakan tarafından da meydanlarda telaffuz edildi. Allah şahidimdir ki kimse için böyle bir talepte bulunmadım. Tek istisna Mehmet Haberal’dır. Onunla ilgili mesele de tamamıyla insanidir. Aslında benimle ilgili isnatlar umurumda olmazdı. Ama başkalarına zarar verebilir. Hassasiyetim bundan.”