Demirel referandumda ne oy kullanacak?

T24- Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, 12 Eylül Pazar günü Anayasa değişikliği halk oylamasında oyunun rengini soran gazetecilere, “Benim oyumun rengi pazar günü belli olur” dedi.



Demirel, eşi Nazmiye Demirel'le birlikte Ramazan Bayramı tatilini geçirmek için Antalya'ya geldi. Öğle saatlerinde Antalya Havalimanı'na inen Demirel'i Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Akaydın, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Osman Budak, Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Hasan Subaşı ve Demokrat Parti Antalya il yönetimi karşıladı.



Demirel, Havalimanı VIP çıkışında kendisini takip eden gazetecilerin Ramazan Bayramı'nı kutladı. “Milletimiz inşallah huzur içerisinde bir bayram geçirir. Hepinizin Ramazanı, bayramı kutlu olsun” şeklinde dileklerini dile getiren Demirel, bir soru üzerine referandum süreciyle ilgili değerlendirme yapmanın fevkalade zor olduğunu söyledi. Demirel, “Referandum tartışması çok değişik mahiyet aldı. Boyutunu aştı. Başka istikametlere kaydı. Siyasi mahiyet aldı. Artık milletimizin kararı pazar günü belli olur. Milletimizin verdiği karar memleketimiz için hayırlı olur. En doğruyu o yapar” diye konuştu.



Süleyman Demirel ve eşi Nazmiye Demirel, Ramazan Bayramı tatilini Kemer'in Beldibi Beldesi'nde bulunan Champion Tatil Köyü'nde geçirecek.