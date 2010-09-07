T24 LogoT24 Logo
Gündem

Demirel referandumda ne oy kullanacak?

Gazetecilere "Benim rengim pazar günü belli olur" diyen Süleyman Demirel'in seçim sonucu için 'hayırlı dilekleri' AK Parti kanadını kızdıracak gibi...

07 Eylül 2010 03:00

T24- Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, 12 Eylül Pazar günü Anayasa değişikliği halk oylamasında oyunun rengini soran gazetecilere, “Benim oyumun rengi pazar günü belli olur” dedi.


Demirel, eşi Nazmiye Demirel'le birlikte Ramazan Bayramı tatilini geçirmek için Antalya'ya geldi. Öğle saatlerinde Antalya Havalimanı'na inen Demirel'i Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Akaydın, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Osman Budak, Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Hasan Subaşı ve Demokrat Parti Antalya il yönetimi karşıladı.


Demirel, Havalimanı VIP çıkışında kendisini takip eden gazetecilerin Ramazan Bayramı'nı kutladı. “Milletimiz inşallah huzur içerisinde bir bayram geçirir. Hepinizin Ramazanı, bayramı kutlu olsun” şeklinde dileklerini dile getiren Demirel, bir soru üzerine referandum süreciyle ilgili değerlendirme yapmanın fevkalade zor olduğunu söyledi. Demirel, “Referandum tartışması çok değişik mahiyet aldı. Boyutunu aştı. Başka istikametlere kaydı. Siyasi mahiyet aldı. Artık milletimizin kararı pazar günü belli olur. Milletimizin verdiği karar memleketimiz için hayırlı olur. En doğruyu o yapar” diye konuştu.


Süleyman Demirel ve eşi Nazmiye Demirel, Ramazan Bayramı tatilini Kemer'in Beldibi Beldesi'nde bulunan Champion Tatil Köyü'nde geçirecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24