9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Balyoz davasında çıkan kararı değerlendirdi. Demirel, "Köprülerin altından çok sular akar, dünyanın sonu değil" diye konuştu.



9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, gribal enfeksiyon tedavisi için dün akşam saatlerinde yattığı hastaneden taburcu edildi.

Demirel, gazetecilerin sorusu üzerine Balyoz davası kararını değerlendirdi. Demirel, "Köprülerin altından daha çok su akar, dünyanın sonu değil" diye konuştu.

Hastane çıkışında, gazetecilere iyi olduğunu söyleyen Demirel, gösterilen ilgi için teşekkür etti. Demirel, ''Tedavi oldum, eve gidiyorum. Şikayetim gribal enfeksiyondur. Durup durduğun yerde bir enfeksiyon olur bir yerinde, böyle bir şeydir. Bunlar olabilen şeyler. Geldim ve tedavim yapıldı. Hastanede gördüğüm ilgiye ve hekimlerimize teşekkür ederim. Sizlerin ve kamuoyunun gösterdiği alakaya da ayrıca teşekkür ederim. İyiyim, merak edilmesin'' diye konuştu.