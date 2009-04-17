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Demirel için kara bir leke

Bakan Çelik, gözaltına alınan Prof. Haberal'ı uğurlayan Demirel'i eleştirdi: Demokrasi mücadelesi verseydi Türkiye bu noktada olmazdı

17 Nisan 2009 03:00

Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, Eregenekon'da gözaltına alınan Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal'ı uçağın kapısına kadar uğurlayan eski cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i eleştirdi.

 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Esenboğa Havaalanına giderek Ergenekon operasyonunda gözaltına alınan Başkent Üniversitesi Rektörü Mehmet Haberal'ı İstanbul'a uğurlamıştı.

Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, Kanal A televizyonunda katıldığı bir programda, Demirel'in bu davranışına şöyle tepki gösterdi: "Keşke sayın Demirel bu yaşına başına rağmen havaalanına kadar giderek gösterdiği enerjiyi kendisine mutrıra verildiği zaman şapkayı alıp kaçarak yapmasaydı. Darbe kelimesinden en çok Demirel rahatsız olmalıdır.

Demirel demokrasi mücadelesi verseydi Türkiye bu noktada olmazdı. Ne zaman gelmişlerse gideceğiz, yine geliriz demiştir. Gitmiştir yine gelmiştir." 

Milli Eğitim Bakanı, Süleyman Demirel'i eleştirirken Hüsamettin Cindoruk'u da hedef aldı. Çelik, "Menderes'in avukatlığını yapması palavraymış" dedi.

Çelik şunları söyledi: "Demirel'in bu süreçte Ergenekon'un arkasında durmasını 50-60 yıllık siyasi kariyerinde kara bir leke olarak görüyorum. Hele hele sayın Cindoruk'u dinlemeye başladığımda diyorum ki aman Allahım."


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