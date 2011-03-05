Demirel: Hükümet 28 Şubat kararlarını iptal edemez

T24- 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Şubat kararlarının uygulanması için çıkarılan genelgeleri iptal etmesine "Hükümetin öyle bir yetkisi yok" diyerek itiraz etti. Demirel, "28 Şubat kararlarını ancak MGK’nin geri alabilir" dedi.

Utku Çakırözer'in Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan haberi şöyle:

Milli Güvenlik Kurulu’nun irtica ile mücadele kapsamında 28 Şubat 1997 yılındaki toplantısında aldığı kararların uygulanması için çıkarılan genelgelerin Başbakan Tayyip Erdoğan tarafından iptal edilmesinin “28 Şubat kararları tarihe karıştı” şeklinde yorumlanmasına o dönem MGK toplantılarına başkanlık etmiş dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, “28 Şubat kararlarının iptali için hükümet karar alamaz. Çok istiyorlarsa MGK’den karar almaları gerekir” dedi.

Zaman gazetesinde önceki gün yayımlanan haberde Başbakan Erdoğan’ın 14 Aralık 2010’da yayımladığı bir genelgeyle 28 Şubat sürecinden kalma tüm talimatları yürürlükten kaldırdığı duyuruldu. Haberde, kaldırılan genelgeler arasında Refahyol hükümeti sonrasında kurulan hükümet döneminde kılık kıyafet hükümlerinin titizlikle uygulanması ve irtica ile mücadelede zafiyet gösterilmemesi yönündeki genelgelerin de bulunduğu bildirildi. Kamuoyunda “28 Şubat kararları tarihe karıştı” şeklinde algılanan kararla ilgili Demirel Cumhuriyet’e şu değerlendirmeleri yaptı:

MGK hükümetin emrinde değil: Bu yapılanla hükümet 28 Şubat’ta alınan 18 maddelik kararları iptal mi etmiş oluyor? Ettiyse hangi yetkiyle? O kararlar MGK’ye aittir. MGK de hükümetin emrinde olmayan anayasal kuruluştur. MGK kararını iptal etmişse, başında cumhurbaşkanının bulunduğu bir anayasa kuruluşunun kararını iptal etmiş durumda olur. Bir anayasal kuruluşun aldığı kararı da hükümetin iptal yetkisi yoktur.

8 yıllık eğitimden vaz mı geçiyorlar? Hükümet MGK kararlarını uygulayacaktır. Uygulamıyorsa kriz çıkar. Bu zamana kadar uyguladılar da. Uyguluyorlar da. 18 maddelik karara bakın. “Bunları yapmıyorum” diyebilecek mi? “Uygulamıyorum” derse mevcut kanunları uygulamamış oluyor. Onda da hakkı yok zaten. Bu kararlar içinde 8 yıllık temel eğitim de var. Yani yarından itibaren sekiz yıldan vaz mı geçilecek Türkiye’de?

İptal için MGK kararı lazım: Burada çok önemli sorun şudur: MGK kararını bir hükümet iptal edebilir mi? Hayır. Bu ancak hukuka uygun şekilde iptal edilebilir. MGK kararı iptal edilecekse sadece alındığı yoldan gidilerek iptal edilebilir. Hükümet de o kurulun içindedir. Bunu MGK’den talep edebilir ancak.

Ama hükümet elinde iptal kararı olmadan “Biz bu kararı iptal ettik” diyorsa o ayrı meseledir. Yanlıştır. O zaman devlette iki kurum arasında yetki kargaşası, sürtüşmesi doğar Türkiye’de. Öyle bir durumda hükümet yetki tecavüzünde bulunur. Eğer MGK’den çıkmış “iptal ettim” diye bir karar yoksa, 28 Şubat kararları iptal edilmiş sayılmaz. Zaten böyle bir karar da alınmaması lazım. Hiç emsali de yoktur. Yaptıysa tartışılır.

Kararlar duruyor: Başbakanlık’ın genelgeleriyle o kararların kendisi iptal edilmiş olmaz. Belki “28 Şubat’ın her şeyini kaldırdık” şeklinde siyasi izlenim vermek isteniyor olabilir. Ama kararlar duruyor orada. Uyguluyorlar da zaten.