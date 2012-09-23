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Hastaneye kaldırılan Demirel: Tetkikler için geldim, sağlığım iyidir

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, akşam saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı

23 Eylül 2012 00:51

9.Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, 'akşam saatlerinde hastaneye kaldırıldığı haberleri üzerine bir açıklama yaptı. Demirel, "Hastaneye tetkikler için geldim, sağlığım iyidir" dedi.

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in akşam saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı haberi geldi.

Ancak kameralar karşısına geçerek bizzat açıklama yapan Demirel, hastaneye daha önceden gördüğü tedavi kapsamında tahlil ve tetkikler için geldiğini söyledi ve ekledi: "Telaşa gerek yok, sağlığım iyi."

Ankara'daki Güven Hastanesi'nde tedavisi süren Demirel, ''Şu saatte dahi yüzlerce telefon geldi. Buraya kadar geldiniz. Sizden saklanan bir şey yok. Sağlığım iyidir. Allah'a şükür bizi sevenler, bizimle ilgili olanların telaş etmesine gerek yok'' diye konuştu.

Bir gazetecinin ''Geceyi hastanede mi geçireceksiniz'' sorusuna Demirel ''Önümüzdeki saatlerde bu tetkikler biterse eve gideceğim. Eğer bitmezse burada kalacağım'' yanıtını verdi.


Doktoru: Sorun yok


Süleyman Demirel'in sağlığının yerinde olduğunu bildiren doktoru Aylin Cesur ise, Antalya'ya gitmeden önce gripal bir enfeksiyon geçiren Demirel'in, bu kapsamda ağustosun sonunda tetkiklerinin yapıldığını, tatil dönüşü tahlil ve tetkiklerin tekrarlanmasının istendiğini anlattı.

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