-Demirel: Hakem nedeniyle maçı kaybettik PANEVEZYS (A.A) - 03.09.2011 - Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Turgay Demirel, 2011 Avrupa Basketbol Şampiyonası Finalleri'nde ev sahibi Litvanya'ya ufak tefek hatalar ve Yunanlı hakem Spyridon Gontas'ın ev sahibi takımın iddiasını korumak için çaldığı düdükler nedeniyle yenildiklerini söyledi. Demirel, dünya sıralamasında 5'inci durumda bulunan ev sahibi Litvanya'ya karşı dün neredeyse kazandıkları maçı kaybettiklerini vurgulayarak, ''Oyuncularımız çok iyi oynadı. Ufak tefek hatalar neticesinde ve maalesef Yunanlı hakemin ev sahibi takımın iddiasını korumak anlamında çaldığı düdükler nedeniyle maçı kaybettik'' dedi. Maçta son 1 dakikada öne geçme şansını değerlendiremediklerini kaydeden Turgay Demirel, ''Biraz şanssızlık vardı. Çok üzücü bir maç oldu. Ama geldiğimiz noktaya baktığımızda, 2002 yılında Litvanya'ya burada Avrupa Şampiyonası elemelerinde 38 sayı farkla yenilmiştik. Dün ise maçı kaybettiğimiz için çok üzülüyoruz. Bu Türk basketbolunun geldiği noktayı gösteriyor'' diye konuştu. Demirel, Polonya ve İspanya maçlarını kazanarak, ikinci tura iddialı bir şekilde başlamak istediklerini ifade ederek, şöyle devam etti: ''Yarın akşamki İspanya-Litvanya maçı ve bizim İspanya ile yapacağımız karşılaşma neticesi bir anlamda grubumuzdaki güç dengesini de gösterecek ve bir sonraki aşamada kimlerin ilk 4'e kalabileceği konusunda fikir verecek. B Grubu'nda Fransa çok kararlı ve hazır görünüyor. Çok iyi bir kadroları var. Büyük ihtimalle grup birincisi olarak gelecekler. Sırbistan'ı da yeneceklerine inanıyorum. O grupta Fransa 1, Sırbistan 2 ve Almanya 3. olur. İkinci turda bu takımlarla yapacağımız 3 maçın çok zor geçeceğini hepimiz biliyoruz. İkinci turdaki 6 takımından hangi 4'ü çeyrek finale çıkarsa madalyaları bu takımlar alacak gibi görünüyor.'' -''Organizasyonu Türkiye ile karşılaştıramayız''- Turgay Demirel, Litvanya'da yapılan Avrupa Şampiyonası organizasyonunun, Türkiye'deki 2010 Dünya Şampiyonası organizasyonuyla kıyaslanamayacağını ifade etti. Litvanya'da başta olumsuzluklarla karşılaştıklarını anlatan Demirel, ''Ev sahibi ülkenin iyi niyetli çabalarını gördükten sonra organizasyonla ilgili olumsuz şeylerden bahsetmek istemiyorum ama başta, özellikle antrenman saatleri konusunda yaşadığımız sıkıntıları, konuşarak aştık. Tabii ki biz Litvanya Basketbol Federasyonu veya Litvanya'yı, Türkiye ile kıyaslayamayız. Biz 74 milyonluk çok güçlü bir ülkeyiz. Ekonomik olarak çok kuvvetli bir ülkeyiz. Bizim basketbolda yapacağımız organizasyonlarla Avrupa'da pek çok ülkenin yapacağı organizasyon arasında çok fark olacaktır.''