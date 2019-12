-Demirel: Erken dönmek büyük bir düş kırıklığı İSTANBUL (A.A) - 13.09.2011 - Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Turgay Demirel ve A Milli Erkek Takımı'nın kurmayları, ''12 Dev Adam''ın Litvanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'ndaki mücadelesini değerlendirdi. Abdi İpekçi Spor Salonu'nda düzenlenen basın toplantısına federasyon başkanı Demirel'in yanı sıra, Erkek Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Bogdan Tanjevic, A Milli Takım Başantrenörü Orhun Ene, A Milli Takım Kaptanı Hidayet Türkoğlu ve A Milli Takım Menajeri Harun Erdenay katıldı. Şampiyonadan erken dönmenin kendileri için büyük bir düş kırıklığı olduğunu ifade eden Turgay Demirel, ''Biz bu şampiyonaya olimpiyat hakkını elde edebilmek için gitmiştik. Oldukça güçlü bir grupta başladığımız şampiyonada arzuladığımız noktaya ulaşamadık. Hem kadromuz hem sporcularımız her zaman ellerinden gelenin en iyisini yapmak için sahaya çıktılar. Mücadele açısından zaman zaman belki tempo düşüklüğü görünmesine rağmen genel olarak baktığımızda bu anlamda bir eksik yaşadığımızı söyleyemeyiz'' şeklinde konuştu. Basketbolda bazen küçük detayların neticeyi belirlediğine kaydeden Demirel, başa baş giden maçlarda küçük hatalarla kaybettiklerini anlattı. Türk basketbolunun her zaman Avrupa'nın en iyilerinden birisi olma hedefinden vazgeçmediğini belirten Demirel, ''Olimpiyat şansını kaçırmamıza rağmen Türk basketbolu yine Avrupa'nın en büyük basketbol ülkelerinden birisi olmaya devam edecek. Türkiye gerçekten çok önemli bir basketbol ülkesi olmuştur. Dünyanın ilk 6 ülkesi arasında yer almak bunun bir göstergesidir. Amaç istikrarlı bir şekilde bu turnuvalarda başarılı olmaktır. Önümüzdeki süreç için en doğruyu bulmaya çalışacağız'' şeklinde ifadeler kullandı. -''Tanjevic'ın bana katkısının olduğunu düşünüyorum''- Tanjevic'in varlığında yeterli rahatlığı bulup bulamadığı sorulan Ene, milli takımların mevcut yapısında uzun süredir Tanjevic ile çalıştığını hatırlatarak, ''Tanjevic'in bana her zaman katkısı olacağını ve olduğunu düşünüyorum'' dedi. Ene, konuyla ilgili özetle şunları söyledi: ''Bu Avrupa şampiyonasında tecrübeli, sadece Türkiye'de değil Türkiye'nin dışında da çalışıp başarılı olmuş bir insanın benimle olması büyük bir kazançtır. Bu süreç içinde de ben kendisini yakından tanıdığım için, çoğu zaman direk olarak karışmamak için kendini çok tutmuştur, fikrini söylemiştir, beklentisini söylemiştir. Belki de çoğu zaman da kızmıştır bana. Bu süreçte benim olumlu anlamda ondan alıp dinleyip yapmadığım şeyler de olmuştur. Her zaman için bu takımı en iyi tanıyan, başarısında birebir katkısı olan kendisinin bana her zaman katkısı olacağını ve olduğunu düşünüyorum.'' -Hidayet Türkoğlu- A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın kaptanı Hidayet Türkoğlu, milli takımı bırakmayacağını açıkladı. Milli formayı hak eden bir sporcu olarak 1998 yılından bu yana milli takıma çağrıldığını ve 300'e yakın maçta milli formayı giydiğini kaydeden Hidayet, ''Son 3 senedir de kaptanlık yapıyorum. Burada olduğu kadar hiçbir yerde keyif aldığımı hatırlamıyorum. Yaşım 32. Hedefim Avrupa Şampiyonası'nda başarı ve olimpiyatların ardından misyonumu tamamlayacağım yönündeydi. İstediğimiz başarıyı elde edemedik. Ben de buraya tekrar davet edildiğim sürece formayı şerefle giymeye devam edeceğim. Kaptanlığı yapmaya devam edeceğim. Tekrar davet edilirsem, bundan sonra da böyle devam edecektir, 13 senedir yaptığım gibi'' şeklinde konuştu. -Demirel: ''Belli ki mutlak başarılı olma baskısı bir tedirginlik yarattı''- TBF Başkanı Demirel, mental anlamdaki eksiklikle ilgili bir soru üzerine, bu şampiyonada bu sıkıntıyı yaşamadıklarını ancak mutlak başarılı olma baskısının takımda bir tedirginlik yaratmış olabileceğini ifade etti. Milli takımın hedeften uzaklaştıktan sonra turnuvadan kopabildiğini anlatan Demirel, ''Litvanya maçından sonra İspanya maçı oynadık ve yenmesini bildik. Bu şampiyonada mental anlamda bir sorun yaşandığını sanmıyorum. Belki başarılı olma baskısı bir tedirginlik yarattı. Bu tedirginlik 3 sayılara yansıdı. 3 sayılık atışlarda sıralamamız neredeyse sonlara düştü. Mental olarak ben bu turnuvada Litvanya maçından sonra düşüş yaşandığını düşünmüyorum. Takım son maça kadar mücadele etti'' diye konuştu. -''Orhun Ene ile iyi bir işbirliğimiz var''- Erkek Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Bogdan Tanjevic, Orhun Ene ile iyi bir işbirliğinin yanı sıra dostluk ve arkadaşlık oluşturduklarını ifade etti. Ene'ye sadece danışmanlık yaptığını, kendisine danıştığı zaman tavsiyelerde bulunduğunu kaydeden Tanjevic, ''6 yıldır beraber çalışıyoruz. Aramızda iyi bir işbirliği var. Bu işbirliğinin yanı sıra dostluk ve arkadaşlık da oluşturduk'' dedi. A Milli Takım Menajeri Erdenay ise geçen yıl elde edilen Dünya 2.'liğinin ardından milli takıma verilen ödüllerin hala konuşuluyor olmasının takım üzerinde bir baskı yarattığını düşündüğünü anlatarak, ''Aradan bir yıl geçti hala bu ödüller konuşuldu. Bu bence bir baskı oluşturdu oyuncularda. Orada bitmesi lazımdı, bir sene boyunca hala bu dile getiriliyor. Bu Türk spor tarihinde ilk alınan ödül değildi. Futbol takımı da almıştı, haltercilerimiz de alıyor. Bence bu baskı oluşturdu'' ifadelerini kullandı.