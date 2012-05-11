Demirel: Eğer ki kazanamazsak, rakibimizi tebrik etmesini bilelim

Fenerbahçe’nin milli kalecisi Volkan Demirel, Galatasaray ile 12 Mayıs Cumartesi günü kendi sahalarında yapacakları Spor Toto Süper Final Şampiyonluk Grubu son hafta maçında, sarı-lacivertli taraftarların centilmence davranacağına inandığını söyledi.

Volkan Demirel’in Radyo Fenerbahçe’ye telefonla bağlanarak yaptığı açıklamalar, kulübün internet sitesinde de yer aldı.

Taraftarlarının rakibi sadece ıslıkla protesto edeceğini kaydeden Volkan, ”Taraftarımız, buraya gelecek Galatasaraylı oyunculara da çok centilmence davranacaktır. Sahaya hiçbir şey atmayacaklarına inanıyorum. Tecrübeler gösterdi ki, hem takımına hem de rakibine kötü bir şekilde baskı yaparsan, bu kendi takımına kötü şekilde yansıyor. Örneğin Beşiktaş-Fenerbahçe maçı normal şartlarda oynansaydı belki biz oradan da galip çıkacaktık. Baskımızı yapalım ama kendi takımımızı rahatsız etmeyecek şekilde bir baskı yapalım. Takımımızı sürekli destekleyelim, belki 90+1. dakikada gol atacağız” diye konuştu.

Volkan Demirel, Fenerbahçe’nin bu sene şampiyonluğun ötesinde bir duruş sergilediğini vurgulayarak, şunları söyledi:

”Şampiyonluğun ötesinde bir futbolcu, taraftar, hoca ve camia olduğumuzu gösterdik zaten. Eğer ki kazanamazsak, rakibimizi tebrik etmesini bilelim. Tüm taraftarlarımızdan bunu isterim. Eğer iyi niyetlerle stada gelirsek, biz istediğimizi zaten alacağız. Artık sözün bittiği ve bazı şeylere ulaşabileceğimiz yerdeyiz. Skor ne olursa olsun hiçbir zaman kontrolü elimizden bırakmayalım. Yanlış anlaşılmasın, şunu da demiyorum, sakın ha sakın susmasınlar, sesleri hiç kısılmasın. 90 dakika, statta bağırabildikleri kadar bizi desteklesinler. O bağırmalarının karşılığını biz futbol olarak onlara vereceğiz.” Maç öncesi kendisinin ve birkaç arkadaşının hafif sakatlıkları olduğunu belirten Volkan Demirel, maça kadar hazır olacaklarını ifade etti.



Çetinkaya: ”Sadece maçı düşünüyoruz”



Fenerbahçe Futbol Takımı İdari Menajeri Hasan Çetinkaya ise bu maçta saha ve seyirci avantajları olduğunu, taraftarların desteğiyle şampiyon olacaklarını söyledi.

Bugünden itibaren tesislere giriş-çıkışı kapattıklarını anlatan Çetinkaya, ”Sadece maçı düşünüyoruz. Aykut hocanın yaptığı analizler var, onun üzerine çalışıyoruz. Artık o 90 dakikayı, taraftarımızı, cezaevinde haksız yere yatan başkanımız Aziz Yıldırım ve asbaşkanımız İlhan Ekşioğlu’nu düşünerek, tüm benliğimizle Galatasaray’ın karşısına çıkmak istiyoruz” diye konuştu.