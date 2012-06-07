Demirel bugün Meclis Darbeleri Araştırma komisyonunu konuk edecek

9. Cumhurbaşkanı Demirel, bugün Güniz Sokak’taki evinde Meclis Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu’nu konuk edecek. Komisyon’un dün yaptığı ve tartışmaların yaşandığı toplantıda, Demirel’e sorulması planlan sorular belirlendi.

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre, süre ve üslup tartışmasının yaşandığı komisyonda, 40’a yakın soru olgunlaştırıldı ve soru sayısının 20’ye kadar düşürülmesi benimsendi. Komisyon Başkanı Nimet Baş, Demirel’in rahatsız olduğunu, uzun vakte sahip olmadıklarını, bu nedenle soruları sınırlı tutmak gerektiğini kaydetti.

Yöntem konusunu belirlemek gerektiğini vurgulayan Baş, “Soruları önceden belirleyelim. 40’a yakın soru var. Bunu azaltalım. Herkes aklına gelen soruları yöneltmesin, üslubumuza dikkat etmeliyiz” uyarısında bulundu. Milletvekilleri bu konuda değerlendirmeler yaparken BDP’li Sırrı Süreyya Önder, tepki göstererek, “Madem soruları önceden belirleyeceğiz, o zaman gitmeye ne gerek var? Soruları yazılı olarak gönderelim, yanıtlasın. Ayrıca soruları niye sınırlıyoruz? İsterse bir hafta, bir ay sürsün. Her soruyu sormalıyız. Ben herşeyi sorarım. Yanlış bir şeyi söylerse de bu böyle değil, yalan söylüyorsun derim” dedi.

Önder’in bu çıkışı üzerine Baş, “Biz yargılamaya, sorgulamaya gitmiyoruz” karşılığını verirken, MHP Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri, “Biz yargı makamı değiliz, yargılama sorgulama değil, algılamaya gidiyoruz. Olayların nasıl olduğu, perde arkasında ne olduğunu öğrenmeye gidiyoruz. Konuşur konuşmaz, kendi bileceği iştir. Cumhurbaşkanı nezaketi içinde olmamız gerekir” dedi.



Baş ve milletvekillerini bu tavrı üzerine sinirlenen Önder, “Ben o zaman gitmem, silin ismimi” diye konuştu. Yeniçeri, “Böyle yapacaksan gelmemekle iyi yaparsın” karşılığını verirken, bazı milletvekilleri, “Sen olmazsan olmaz, gelmen gerekir” diyerek Önder’i yumuşatmaya çalıştı.



Ancak Önder, toplantıyı terketti. Toplantıda 40’a yakın sorunun 20’ye kadar düşürülmesi konusunda görüş birliği sağlanırken, heyette Baş’la birlikte iktidar ve muhalefet partilerinden 10 milletvekili yer alacak.

Ağar cezaevinde dinlenecek

Komisyon ayrıca 1960 ve 1971 muhtıraları için dönemin eski Meclis Başkanı Ferruh Bozbeyli’yi dinleme kararı aldı. 28 Şubat sürecine ilişkin Demirel’in dışında eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ve Tansu Çiller’i de dinleme kararı alan komisyon, bir süre önce cezaevine giren Mehmet Ağar’ı da önümüzdeki hafta dinleyecek.