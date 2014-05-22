Demirel, Bahçeli'nin çatı aday önerisi için ne dedi?

Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı seçimleri için yaptığı görüşmede, muhalefet partilerinin ortak bir aday belirleyebilmeleri ve seçimi kazanabilmeleri için kamuoyu oluşturmaları gerektirdiğini söyledi.

Demirel, “Böyle bir öneriye itiraz olmaz... Ancak... Seçim denilen olayın bir mekaniği var. Yine seçim denilen olayın bir de matematiği var. Siz böyle bir çatı projesi önerebilirsiniz... Fakat neticeyi nasıl elde edeceksiniz? Sonuç alabilmek için kamuoyu gerekli. İşte seçimin mekaniği. Ayrıca güç gerekli. Siyasi güç. Bu da seçimin aritmetiği. Siyasi partilerin hâkim olduğu rejimlerde bir matematik daha var... Siyasi partinin kendi aritmetiği... Oylar bu aritmetiğe göre bölünmüştür. Bu aritmetiklerin içinden herkesin mutabık kalacağı bir sonucu çıkarmak kolay değildir. Böyle bir şey olmaz demiyorum... Ancak... Zordur. Bu önerinin ihtiyaç duyacağı gücün oluşturulması lazımdır... Sözünü ettiğim güç kamuoyudur” dedi.

Süleyman Demirel’in açıklamalarını Sabah gazetesi yazar Yavuz Donat köşesine taşıdı. Donat’ın “Demirel-Bahçeli görüşmesi” başlıklı köşe yazısının (21 Mayıs 2014) ilgili kısmı şöyle:

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i ziyaret etti.

"Medya görüntü alıp çıkınca..."

Demirel ile Bahçeli "Kapalı kapılar ardında" baş başa kalınca...

Neler oldu?

Bahçeli ne dedi?... Demirel ne söyledi?

Süleyman Bey'le bunları konuşmak istedik... Demirel "Çok üzgünüm... Acı içindeyim" diyerek konuyu değiştirdi.

Ve sözü Soma'ya getirdi:

301 can gitti... Türkiye acıya boğuldu.

Ülkemin kalbi kanadı... Acı içindeyim... Bir yerim kopmuş gibi.

Ağlayan bir Türkiye... Ben ağlıyorum... Hepimizin başı sağ olsun.

Acıyı yudum yudum içeceğiz... Hazmedeceğiz.

Ama... Hayat da devam edecek... Kimse ümidini yitirmesin.

Böyle acıların yaşanmaması için herkes üzerine düşeni yapacaktır... Gereken önlemler alınacaktır.

Demirel'e "Konuyu" yeniden sorduk:

- MHP lideri Bahçeli... Ne söyledi?

Süleyman Bey "MHP'nin parti olarak bir talebi var" dedi:

Talep... Çankaya seçimi için çatı projesi.

Yani... Halkın bütününün benimseyeceği bir Cumhurbaşkanı seçilmesi.

Bu proje gerçekleşirse... Birlik, beraberlik, huzur ve sükûn için önemli bir faktör olur... Sayın Bahçeli bunları söylüyor.

Anayasa'nın Cumhurbaşkanlığı maddesinde anlatılan bir Cumhurbaşkanı... Halkın tamamının peşinden gideceği bir Cumhurbaşkanı... MHP bunu öneriyor.

Bu nasıl gerçekleşebilir?... Sayın Bahçeli bana soruyor.

Demirel, MHP lideri Bahçeli'nin "Düşüncesini... Çatı projesini" dinledi... Sonra... Neler söyledi? Süleyman Bey'e sorduk... Şu yanıtı verdi:

Böyle bir öneriye itiraz olmaz... Ancak...

Seçim denilen olayın bir mekaniği var.

Yine seçim denilen olayın bir de matematiği var.

Siz böyle bir çatı projesi önerebilirsiniz... Fakat neticeyi nasıl elde edeceksiniz?.. Sonuç alabilmek için kamuoyu gerekli... İşte seçimin mekaniği.

Ayrıca güç gerekli... Siyasi güç... Bu da seçimin aritmetiği.

Bitmedi... Siyasi partilerin hâkim olduğu rejimlerde bir matematik daha var... Siyasi partinin kendi aritmetiği... Oylar bu aritmetiğe göre bölünmüştür.

Bu aritmetiklerin içinden herkesin mutabık kalacağı bir sonucu çıkarmak kolay değildir.

Böyle bir şey olmaz demiyorum... Ancak... Zordur.

Bu önerinin ihtiyaç duyacağı gücün oluşturulması lazımdır... Sözünü ettiğim güç kamuoyudur.

Süleyman Demirel "Bu defa durum farklı... İlk defa doğrudan halk seçecek" diyerek konuyu Çankaya seçimine getirince...

"Siz bunu 1980'de önermiştiniz" dedik.

Demirel:

- Evet... Cumhurbaşkanı'nı halk seçsin diye Meclis'e, Anayasa değişikliği teklifi vermiştik.

- Cumhurbaşkanı olduktan sonra da söylediniz.

- Evet... Yine söyledim... Halkın seçmesi daha doğru dedim.

- İşte oldu... Şimdi halk seçecek.

- Doğru... Görev halkta... Halkı da siyasetçi hazırlayacak... Siyasetçi halka yol gösterecek.