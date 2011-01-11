Demirel 2010'da evde oturmamış

T24- 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in 1 Ocak-31 Aralık 2010 tarihleri arasında gerçekleştirdiği etkinlikler yayınlandı. Buna göre Demirel, bir yıl içinde 13 bin kilometre yol kat ederek çok sayıda etkinliğe katılım sağladı.



9’ncu Cumhurbaşkanı Demirel’in Özel Kalem Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Demirel, 1 Ocak-31 Aralık 2010 tarihleri arasında bir dizi temaslarda bulundu. Yerli ve yabancı gazete ve dergilere 38 röportaj ve mülakat veren Demirel’in, 12 yurt içi gezide 13 bin kilometre mesafe kat ettiği belirtildi. Açıklamanın devamında şu bilgilere yer verildi:

‘9. Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel 22 sosyal, sanatsal etkinliğe katılmış, 2 bin 53 kişiyi kabul etmiş, 28 önemli etkinlik, tören ve ziyarete katılmış, 12 yabancı büyükelçiyi kabul etmiş, 18 siyasi parti genel başkanı kabul etmiş, çeşitli toplantılara katılarak 21 konferans ve konuşma yapmıştır.’