-DEMİR'E "ÖLENİN HATIRASINA HAKARET"TEN CEZA ANKARA (A.A) - 19.10.2010 - Eski BAŞKENTGAZ Genel Müdürü Veysel Karani Demir, Ankara'da 7 öğrencinin öldüğü doğalgaz faciasıyla ilgili basın toplantısında, ''ölen gençlerin hatırasına hakaret'' ettiği iddiasıyla yargılandığı davada, 2 bin 900 lira adli para cezasına çarptırıldı. Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuksuz sanık Demir katılmazken, avukatı Ahmet Murat Malkoç ve şikayetçi avukatı Utku Emre Ses katıldı. Cumhuriyet Savcısı Fuat Hazer, önceki celse vermiş olduğu esas hakkındaki görüşü doğrultusunda, sanık Demir'in cezalandırılmasını talep etti. Avukat Ses de sanığın cezalandırılmasını isterken, avukat Malkoç ise müvekkilinin beraatına karar verilmesini istedi. Yargıç Kürşat Hamurcu, sanık Demir'i, TCK'nın 130/1. Maddesi'nde düzenlenen ''kişinin hatırasına hakaret'' suçundan 90 gün hapis cezasına çarptırdı. Atılı suçun, birden fazla kişiye karşı işlenmesi ve basın yoluyla yapılması gerekçesiyle cezayı 145 güne çıkartan Hamurcu, daha sonra bu cezayı da 2 bin 900 lira adli para cezasına çevirdi. İddianamede, eski BAŞKENTGAZ Genel Müdürü Demir'in, Ankara'da 7 öğrencinin öldüğü doğalgaz faciasıyla ilgili basın toplantısında, toplantının amacına uygun olmayan, kişisel saptamalarda bulunarak, ''vefat edenlerin hatıralarına hakaret ettiği'' ifade edilmişti. Eylemin, birden fazla kişiye karşı, tek fiille işlendiği belirtilen iddianamede, Demir'in TCK'nın ''ölen kişinin hatırasına hakaret'' suçunu düzenleyen maddeleri uyarınca 4 yıla kadar hapsi istenmişti.