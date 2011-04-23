Demir'den savcıya: YGS'yi iptal edelim mi?

T24 - Ali Demir’in 19 Nisan’da Başsavcıvekili Sakınan’a YGS’nin iptali ihtimaline ilişkin şahsi görüşünü sorduğu, Sakınan’ın, “Ben karışmam. Soruşturmamıza bakarız” dediği öğrenildi. Bundan 3 gün sonra METEKSAN’a baskın yapıldı.



ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Demir ve YGS’deki şifre iddiası soruşturmasını yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan’ın arasında geçen görüşmenin perde arkasına ulaşıldı. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Demir, soruşturma sürerken 19 Nisan’da Ankara Adliyesi’ne gelerek, Sakınan’la 20 dakikalık bir görüşme yapmıştı. Demir’in, söz konusu görüşme sırasında Sakınan’dan, şifre iddiaları ve sınavın iptali konusunda şahsi olarak görüşünü sorduğu öğrenildi. Sakınan’ın da, Demir’e, “Ben karışamam, biz soruşturmamıza bakarız” dediği belirtildi. Demir’in de şifre iddialarının aydınlatılması konusunda ÖSYM olarak her türlü yardıma açık olduklarını söylediği öğrenildi.





İlk inceleme matbaada



Demir ile Sakınan’ın yaptığı bu görüşmeden 3 gün sonra ÖSYM ve YGS sorularının basıldığı matbaada dün inceleme başlatıldı. 1 milyon 700 bin adayın girdiği YGS sınavındaki şifre iddialarıyla ilgili soruşturmayı yürüten Sakınan’ın talimatı doğrultusunda harekete geçen 15 kişilik bilirkişi heyeti, sabah YGS sorularının basıldığı Bilkent’teki METEKSAN’ın matbaası ile ÖSYM’ye gitti. Aralarında 2 bilişim uzmanı polis ile TÜBİTAK’ta görevli kriptoloji uzmanlarının da bulunduğu 5 kişilik bilirkişi, pazar günü yapılacak olan ALES sınavının güvenliği nedeniyle kapalı olarak çalışmalarına devam eden matbaaya, cep telefonu, ses kayıt cihazı gibi elektronik eşyalarını güvenlik görevlilerine teslim ederek giriş yaptı. 5 kişilik ekibin, matbaadaki yazılım ve bilgisayar programlarını inceleyerek, bu programlar üzerinden dışarıya bilgi akışı olup olamayacağı, çıkışın olmasını engelleyen bir durum olup olmadığını tespit etmeye çalıştıkları öğrenildi.

YGS’deki şifre iddiaları ile ilgili matbaada başlatılan incelemenin 3 gün süreceği bildirildi. Bilirkişi heyetinin, pazar günü yapılacak ALES sınavının bitimine kadar matbaadaki incelemelerini sürdüreceği ve bu zaman zarfında matbaadan ayrılamayacakları öğrenildi. İncelemelerin devam ettiği saatlerde ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Demir de matbaaya geldi.

Yaklaşık 1 saat süre ile matbaada kalan Demir, görevlilerden bilgi aldıktan sonra matbaadan ayrıldı. Demir, “kapalı dönem” olarak adlandırılan dönemde, matbaaya giriş-çıkış yapabilen tek isim oldu.





ÖSYM deposunda inceleme



Beş kişilik bilirkişi ekibi matbaada inceleme yaparken, diğer 10 kişilik ekibin de YGS sınavına giren adayların soru kitapçıklarının bulunduğu ÖSYM’de görevlendirildiği öğrenildi. 10 kişilik ekibin, ÖSYM’nin deposunda bulunan YGS’nin soru kitapçıklarını incelemeye aldığı bildirildi. Bilirkişinin, başta YGS sınavına giren ilk bin aday olmak üzere tüm soru kitapçıklarını inceleyerek, adaya özgü bir şifreleme olup olmadığını tespit etmeye çalıştıkları bildirildi.





