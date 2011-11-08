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Spor

''Demir yumruk'' lider  ANKARA (A.A)

08 Kasım 2011 14:46

-''Demir yumruk'' lider  ANKARA (A.A) - 08.11.2011 - Filenin ''demir yumruk'' lakaplı milli voleybolcusu Neslihan Darnel, Aroma Birinci Ligleri'nde verilen bayram arasına sayı lideri olarak girdi. Katıldığı uluslararası organizasyonların hemen hepsinde ''en skorer oyuncu'' ödülünü kimseye kaptırmayan Darnel, bu geleneğini ligde de sürdürmeye devam ediyor.  Eczacıbaşı VitrA forması giyen Neslihan Darnel, Aroma Birinci Ligleri'nde bayanlarda 4'üncü, erkeklerde ise 5'inci hafta maçları geride kalırken, takımına kazandırdığı 126 sayıyla lider durumda bulunuyor. Darnel, 4 maçta ürettiği 126 sayıyla, Aroma Erkekler Birinci Ligi'nde sezon başından bu yana 5 maçta 119 sayı üreten Fenerbahçe Grundig'in Sırp sayı makinesi Ivan Miljkovic'i bile geride bıraktı. Neslihan Darnel'i, bayanlarda Pursaklar Voleybol İhtisas'ın ABD'li smaçörü Sonja Elizabeth Newcombe 99 sayıyla takip ederken, Nilüfer Belediye'nin milli oyuncusu Polen Uslupehlivan ise 95 sayıyla üçüncü sırayı elde etti.

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