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Demir yüklü TIR devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA) - ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, kontrolden çıkıp, devrilen demir malzeme yüklü TIR'ın sürücüsü Halil Taşar (33) yaşamını yitirdi, yanındaki Kadir Korak (19) ise yaralandı

11 Kasım 2018 17:00

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA) - ŞIRNAK\'ın Silopi ilçesinde, kontrolden çıkıp, devrilen demir malzeme yüklü TIR\'ın sürücüsü Halil Taşar (33) yaşamını yitirdi, yanındaki Kadir Korak (19) ise yaralandı. 
Kaza, öğle saatlerinde, ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıktaki köprülü çevre yolunda meydana geldi. Halil Taşar yönetimindeki 33 AAR 197 plakalı demir malzeme yüklü TIR, virajda kontrolden çıkarak, devrildi. Kazada sürücü Halil Taşar, yaşamını yitirirken, TIR\'da bulunan Kadir Korak ise yaralandı. Araçtaki demir malzemeler de yola saçıldı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralı Korak\'ı ambulansla Silopi Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Taşar\'ın cansız bedeni ise otopsi için morga götürüldü. Halil Taşar\'ın cenazesinin otopsi sonrası memleketi Şanlıurfa\'ya gönderileceği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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