Demir şebekesini söktükleri evden 3 bin 200 TL çaldılar

ADANA, (DHA- ADANA\'da demir şebekesini söktükleri eve girip 3 bin 200 lira çalan 2 hırsızdan 1\'i yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Merkez Seyhan İlçesi\'ne bağlı Barış Mahallesi\'nde geçen 16 Ocak\'ta ev sahibi O.B.\'nin eşi ile birlikte evden çıkmasını takip eden hırsızlar iddiaya göre, evin demir şebekesini söküp içeri girerek 3 bin 200 lira parayı çaldı. Akşam saatlerinde dönen çift, eve geldiklerinde demir şebekenin söküldüğünü ve biriktirdikleri paranın yerinde olmadığını görünce polise haber verdi.

AYNI MAHALLEDE OTURUYOR

Polisler, parmak izi alıp çevredeki güvenlik kameralarını araştırmaya başladı. Güvenlik kamerası kayıtlarından eve giren hırsızların C.B. ve Murat Karataş olduğu belirlendi. Hırsızları yakalamak için çalışma başlatan ekipler, Karataş\'ı aynı mahalledeki evinde yakaladı. Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından Karataş, sağlık kontrolü sonrası adliyeye sevk edildi. Diğer hırsızlık şüphelisi C.B.’nin yakalanması için polisin çalışması sürüyor.



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