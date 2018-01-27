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Demir profillerin altında kalarak ölen işçi toprağa verildi

Cevdet ŞEN/KINIK (İzmir), (DHA)- MANİSA'nın Soma ilçesindeki termik santral inşaatında üstüne forkliftle taşınan iskele kurmakta kullanılan demir profiller devrilen 2 işçiden, yaşamını yitiren İskender Sapmaz (35), bugün memleketi İzmir'in Kınık ilçesinde

27 Ocak 2018 22:29

Cevdet ŞEN/KINIK (İzmir), (DHA)- MANİSA\'nın Soma ilçesindeki termik santral inşaatında üstüne forkliftle taşınan iskele kurmakta kullanılan demir profiller devrilen 2 işçiden, yaşamını yitiren İskender Sapmaz (35), bugün memleketi İzmir\'in Kınık ilçesinde toprağa verildi.
Soma\'ya yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki kırsal Türkpiyale Mahallesi\'nde bulunan bir termik santral inşaatında, dün saat 11.00 sıralarında, iskele kurulması için çalışma başlatıldı. Forklift ile taşınan iskele demir profiller, aniden kayarak, işçilerin üzerine devrildi. İskele işi yapan ve taşeron firmada çalışan işçilerden İskender Sapmaz (35) olay yerinde yaşamını yitirirken, Mehmet Şöki (25) ise yaralandı. Şöki, diğer işçiler tarafından çağrılan ambulansla Soma Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Mehmet Şöki\'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. İskender Sapmaz\'ın cenazesi ise İzmir Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı.
Cenaze, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarınca teslim alınıp, memleketi Kınık ilçesine getirildi. Aşağı Mahalle Pekmez Pazarı Caddesi\'ndeki evinden hellallik alınmasının ardından Sapmaz\'ın cenazesi, Çarşı Camii\'ne getirildi. İkindide kılınan namaz sonrası Sapmaz, gözyaşlarıyla Kınık Şehir Mezarlığı\'nda toprağa verildi.
İskender Sapmaz\'ın, 301 kişinin öldüğü Soma maden faciasında, ocaktan kurtarılan işçilerden biri olduğu belirtildi. 10 ay önce ise kardeşi Erhan Sapmaz da yaşamını yitirmişti. Cenazede baba Ali Sapmaz, ayakta durmakta zorlandı.

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