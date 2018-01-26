T24 LogoT24 Logo
Gündem

Demir profiller işçilerin üzerine devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Serkan ÖZDEMİR/SOMA (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Soma ilçesindeki termik santral inşaatında, 2 işçinin üzerine, forkliftle taşınan iskele ve kurmakta kullanılan demir profiller devrildi

26 Ocak 2018 19:10

Serkan ÖZDEMİR/SOMA (Manisa), (DHA) - MANİSA\'nın Soma ilçesindeki termik santral inşaatında, 2 işçinin üzerine, forkliftle taşınan iskele ve kurmakta kullanılan demir profiller devrildi. Olayda 1 işçi yaşamını yitirirken, 1 işçi de yaralandı. 
Soma\'ya yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki kırsal Türkpiyale Mahallesi\'nde bulunan Kolin A.Ş.\'ye ait termik santral inşaatında, saat 11.00 sıralarında, iskele kurulması için çalışma başlatıldı. Forklift ile taşınan iskele demir profiller, aniden kayarak, işçilerin üzerine devrildi. İskele kurma işini yapan ve taşeron firmada çalışan işçilerden İskender Sapmaz (35), olay yerinde yaşamını yitirirken, Mehmet Şöki (25) ise yaralandı. Şöki, diğer işçiler tarafından çağrılan ambulansla Soma Devlet Hastanesi\'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Mehmet Şöki\'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. İskender Sapmaz\'ın cenazesi ise savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SerkanManisa DHAMANİSA SomaOlaydaTürkpiyale MahallesiKolinForkliftSapmazMehmetSoma Devlet HastanesiJandarma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24