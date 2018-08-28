Demir parmaklıklara başı sıkışan küçük kızı itfaiye kurtardı

BOZÜYÜK (Bilecik), (DHA) - BİLECİK\'in Bozüyük ilçesinde, okulun bahçe duvarındaki demir parmaklıkların arasına başı sıkışan 5 yaşlarındaki kızı, itfaiye ekipleri kurtardı.
Olay, öğle saatlerinde, Yeni Mahalle\'de meydana geldi. 100\'üncü Yıl Ortaokulu bahçesinde oynayan 5 yaşlarındaki kızın başı, bahçe duvarındaki demir parmaklıklara sıkıştı. Çevrede bulunanlar, küçük kızın başını sıkıştığı parmaklıklardan çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen Bozüyük Belediyesi itfaiye ekipleri, demir parmaklıkları kesme aracıyla genişletip, başı sıkışan küçük kızı kurtardı.
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