Demir Leydi Thatcher AIDS'le mücadelede anal seks uyarılarını 'ahlaka aykırı' bulmuş

İngiltere'nin muhafazakar-neoliberal "Demir Leydi"si eski Başbakan Margaret Thatcher'ın, kendi kabine üyeleri ile "anal seks" tartışmasına girdiği ortaya çıktı. 1986 yılında gerçekleşen tartışmada, korunmasız anal seksin HIV'nin bulaşma oranını artıracağına dair gazetelere ilan verilmesine karşı çıkan Thatcher'ın, halkın "ahlak"ını tehlikeye atmaktan çekindiği aktarıldı.

soL Haber Portalı'nın Ulusal Arşiv'in yayımladığı belgelere dayandırdığı haberine göre, salgın hale gelmeye başlayan AIDS nedeniyle İngiliz hükümeti, HIV ile mücadele için 1986 yılında kamu eğitim çalışmaları yapmayı tartıştı. Dönemin Sağlık Bakanı Norman Fowler, gazetelerde tam sayfalık ilan verilmesini önerdi. İlanda, korunmasız anal seksin HIV'in daha kolay bulaşmasına neden olduğu anlatılacaktı.

Başbakan Thatcher, bu ilanın "halkın ahlakını riske atacağı" şüphesine kapıldı. Kamu eğitim kampanyasında anal seksin yer almasını istemeyen Thatcher, anal seks için "riskli seks" ifadesini kullandı. Thatcher, bunu okuyan gençlerin "zarar göreceğini" düşünüyordu. Ancak Başbakan, ilanların bir bölümüne her zaman karşı çıkacağını, çünkü "asla bilmedikleri bir şeyi" okuyan gençlerin bunu öğrendiklerinde zarar göreceğini düşündüğünü yazdı.

Ancak Sağlık Bakanı, HIV'nin yüzde 85'inin anal seks yoluyla bulaştığını söyleyerek, anal ilişkiye atıf yapmayan bir kampanyanın tüm "tıbbi otoritesini ve güvenilirliğini yitireceğini" söyleyerek karşı çıktı ve ilanlar Thatcher'ın çekincelerine rağmen, ilanlar "yasal" bulundu ve yayımlandı.