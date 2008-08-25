Demir Leydi 'paslanıyor'

İngiltere'nin "Demir Leydi" lakaplı eski Başbakanı Margaret Thatcher'ın kızı, annesinin 7 yıldır bunamadan mustarip olduğunu açıkladı.



İngiliz basınında, 1979-1990 arasında Başbakan olan Thatcher'ın kızı Carol'ın kaleme aldığı anılardan alıntılar yayımlandı. Times gazetesindeki habere göre Carol, "A Swim-On Part In The Goldfish Bowl" adlı kitabında, "Onu zaman ve yaşın asla etkileyemeyeceği, yüzde 100 paslanmaz bir Demir Leydi olarak kalacağını düşünmüştüm. Ona asla bir şeyi iki kere söylememiz gerekmemişti, ama annem farkında olmadan sürekli aynı soruları sormaya başladı" diyor.



Kocasını hayatta sanıyor



Halen 82 yaşında olan Thatcher, 2003'te ölen kocasını hayatta sanıyor. Carol Thatcher, kötü haberi ona hala söylemek zorunda kaldığını, bunu söylediğinde şaşkın bir şekilde yüzüne baktığını anlattı.



Carol Thatcher, anılarında zaman zaman da annesinin "kendine geldiğini" belirterek, "Mesela bir arkadaşı ona eski Sovyet lideri Mihail Gorbaçov'u sorunca yeniden Demir Leydi oluveriyor" ifadesini kullandı.