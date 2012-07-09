Demir: KPSS'de KCK operasyonuna misilleme yaptılar

ÖSYM Başkanı Ali Demir, KPSS’de soruların çalındığı iddialarının doğru olmadığını söyledi. Sınavın “gayet temiz” olduğunu savunan Demir “Sınavdan bir gün önce KCK’ya KPSS ile ilgili operasyon yapıldı. Bu nedenle birileri, adayları ve kamuoyunu rahatsız etmek istiyor, itibar edilmesin” dedi.

KPSS’de 2010 yılında soruların sızdırılmasının ve sınavın iptal edilmesinin ardından adaylar, önceki gün yeni bir iddiayla sarsıldı.

KPSS’nin 2. oturumu devam ederken iki farklı kaynaktan sabah oturumunda sorulan sorular internete düştü.

Beyaz Kalem Eğitim Derneği bünyesindeki Beyaz Kalem Yayınevi’nin sitesinde 60 soruluk Genel Kültür testinin 57 sorusu yayınlandı.

ÖSYM Başkanı Prof. Ali Demir, KPSS’de soruların çalındığı iddialarıyla ilgili Vatan gazetesinden Kıvanç El'e konuştu.

Ali Demir, şunları söyledi:

“İnternet sitelerinde yayınlanan sorular ile KPSS’deki sorular birebir aynı değil. Kelime farklılıkları var, değişiklikler çok açık. İmla hataları var. Bizim tespitimiz şu; adaylar kafalarında kalan soruları, çıkar çıkmaz bir kağıda yazdılar ve bunu dershaneye götürdüler. Yani zihinlerinde ne kaldıysa, bunu kağıda döktüler. Dershaneler böyle organizasyonlar yapıyor, adaylardan 1-2 soru ezberlemelerini istiyorlar. Zaten çarşamba günü sorular yayınlanınca göreceksiniz, birebir aynı olmadığını.

Soruları yayınlayan dershane de, zihinlerdeki sorular olduğunu itiraf edip, özür diledi. ‘Biz sınavdan sonra böyle böyle yaptık’ diye açıklama yaptılar. ÖSYM’yi karalamak çok cazip. Sonuçta sınav herkesin hassas olduğu bir konu ve milyonlar takip ediyor. ÖSYM ile ilgili haberler de hemen yayılıyor.

Herkesin yanlış algıladığı bir şey var. “Sınav devam ederken sorular yayınlandı” algısı var. Halbuki durum böyle değil. İlk oturum, yani Genel Kültür ve Genel Yetenek Tesi sabah yapıldı. 2 saatlik bu sınav saat 11.30’da bitti. Sorular ise 16.00 gibi yayınlandı. Arada 5 saat var. Ancak ikinci oturum olan Eğitim Bilimleri Testi sırasında bu sorular yayınlandığı için, tüm sorular sınav devam ederken yayınlandı algısı oluştu.

Tüm iddialar, büyük bir titizlikle incelendi, inceleniyor. Olayla ilgili inceleme ve analizlerimiz de sürüyor. 57 soru yayınlandı, ancak 60 sorudan 57’si değil, 120 sorudan 57’si yayınlandı aslında. Ancak o kadarını akıllarında tutabilmişler. İçim bu olayda rahat, çünkü gerçekten bir sızma söz konusu değil. Temiz bir sınav bu.

‘Sinek küçüktür ama mide bulandırır’ denilir. Bu nedenle kamuoyunu rahatsız etmek istiyorlar. KPSS’den bir gün önce KCK’ya KPSS ile ilgili bir operasyon oldu. Bu nedenle birileri adayları ve kamuoyunu rahatsız etmek istiyor. Kimse buna itibar etmemeli.”