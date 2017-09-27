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Demir kapı hırsızlarını takip edip yakalattı

Faruk KIYAK/DERİNCE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Kandıra İlçesi'nde evlerin önlerinde bulunan demir kapıları çalan 2 kişiyi gören bir kişi, hırsızları takibe alarak jandarmaya ihbarda bulundu

27 Eylül 2017 15:35

Faruk KIYAK/DERİNCE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Kandıra İlçesi\'nde evlerin önlerinde bulunan demir kapıları çalan 2 kişiyi gören bir kişi, hırsızları takibe alarak jandarmaya ihbarda bulundu. Jandarma ekipleri 2 evin demir kapısını çalan hırsızları ihbar sayesinde yakaladı.
Dün gece, Kandıra\'da mahalle mahalle gezerek evlerin dış demir kapılarını çalan R.K. ve F.C.\'yi bir kişiyi gördü. Bu kişi, hırsızların kullandığı 34 HOV 41 plakalı kamyoneti takibe alırken, jandarmayı arayarak ihbarda bulundu. Derince Tahtalı Mahallesi\'ne yönelen hırsızlar, Derince İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı. R.K. ve F.C. gözaltına alınarak karakola götürüldü. Çaldıkları 2 evin demir kapısı ise sahiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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