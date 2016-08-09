'Demir Kadın'ın 16 yıllık açlık grevi bitti!

Hindistan'da orduya verilen özel yetkileri protesto etmek için 16 yıldır açlık grevi yapan Irom Sharmila, açık grevini sonlandırdı.



İnsan hakları aktivisti Babloo Loitongbam, 44 yaşındaki Sharmila’nın kefaletle serbest kalmasına karar verildiğini açıkladı. İşlemlerin sürdüğünü söyleyen Loitongbam, Sharmila’nın bugün serbest kalabileceğini belirtti.

tr.sputniknews'in haberine göre, 27 Temmuz’da basın toplantısı düzenleyen Irom Sharmila, 9 Ağustos’ta açlık grevine son vereceğini ve bağımsız olarak eyalet seçimlerine katılacağını açıklamıştı.



Sharmila, “Malom bölgesinden bağımsız aday olacağım. Orduya tanınan özel yetkilerin kaldırılması için mücadele etmeye devam edeceğim” demişti.

Tutuklanma nedeni açlık grevi

4 Kasım 2000’de, verilen özel yetkilerini kullanan askerler 10 sivili öldürdü. Olayın ardından açlık grevine başlayan Irom Sharmila, 7 Kasım’da “intihara teşebbüs” suçlamasıyla tutuklandı. Mahkeme kararıyla Sharmila’nın beslenmesi için burnuna tüp yerleştirildi.

Bir devlet hastanesinde tutulan Sharmila, 15 günde bir mahkemeye çıkarılıyor. İnsan hakları örgütleri ve eylemcileri, gösterdiği kararlılık nedeniyle Sharmila’yı ‘Demir Leydi’ olarak niteliyor.

Sharmila’nın karşı çıktığı, Silahlı Kuvvetler Özel Yetki Yasası, kuzeydoğu eyaletleri ile Keşmir’in Hindistan kontrolü altındaki kısmında uygulanıyor.



Şüpheli görülen kişilere ateş açma yetkisi veren yasaya göre, askerler mahkeme kararı olmadan arama ve tutuklama yapabiliyor. Askerlerin yasaya dayanarak gerçekleştirdiği, eylemler hiçbir şekilde yargılanmıyor.