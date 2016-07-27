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Dünya

'Demir Kadın' 16 yıllık açlık grevine son veriyor

Irom Sharmila, bağımız aday olarak eyalet seçimlerine katılacağını açıkladı

27 Temmuz 2016 22:28

Hindistan'da orduya verilen özel yetkileri protesto etmek için 16 yıldır açlık grevi yapan kadın, eylemini bitireceğini açıkladı.

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Manipur eyaletinde yaşayan 44 yaşındaki Irom Sharmila adlı kadın, askerlere tanınan özel yetkileri protesto etmek için 16 yıldır burnundaki boruyla besleniyor.

İnsan hakları örgütleri ve eylemcilerinin, gösterdiği kararlılık nedeniyle "Demir Kadın" olarak niteledikleri Sharmila, düzenlediği basın toplantısında 9 Ağustos'ta açlık grevine son vereceğini ve eyalet seçimlerine katılma kararı aldığını açıkladı.

Bağımsız aday olarak gelecek yıl yapılacak eyalet seçimlerine katılacağına işaret eden Sharmila, "Bir değişiklik yapmanın tek yolu, seçime katılmak. Malom bölgesinden bağımsız aday olacağım. Orduya tanınan özel yetkilerin kaldırılması için mücadele etmeye devam edeceğim" diye konuştu.

 

Eylemine 2000 yılında başlamıştı

 

Sharmila, 4 Kasım 2000'de eyalet başkenti Imphal yakınlarındaki Malom'da kendilerine tanınan özel yetkileri kullanan askerlerin 10 sivili öldürmesinin ardından açlık grevine başlamıştı.

Hindistan'da suç kabul edilen intihara teşebbüs etmekten 7 Kasım'da tutuklanan Sharmila'nın beslenmesi için mahkeme kararıyla burnuna tüp yerleştirilmişti. 

Devlete ait bir hastanede tutulan Sharmila, 15 günde bir yerel mahkemenin karşısına çıkıyor.
 

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