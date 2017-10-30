"Demir İpek Yolu' sektörlere can verecek"

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) İcra Kurulu Başkanı Fatih Şener, "Demir İpek Yolu" olarak da adlandırılan Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu Hattı'nda seferlerin, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek törenin ardından başlayacağını anımsatarak, hattın ülke ve bölge ekonomisine büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Dünya açısından önemli bir projenin hizmete girdiğine işaret eden Şener, hattın Kars ve çevresindeki illerin yanı sıra bölgeye de ekonomik anlamda katkı sağlayacağını dile getirdi.

Projenin, Marmaray Projesi ile bütünleşeceğine dikkati çeken Şener, Avrupa'dan Çin'e demiryoluyla kesintisiz yük taşınmasını mümkün hale getireceğini kaydetti.

Şener, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi'nin, Hazar Denizi geçişli tren-feribot hatlarıyla Kazakistan ve Türkmenistan'a olan bağlantısıyla Türkiye'nin Orta Asya, Uzakdoğu ve Güney Asya'ya demiryolu erişimini sağlayacak önemli bir uluslararası koridor oluşturacağını söyledi.

"Yükte hafif pahada ağır ürünler taşınacak"

Demiryolu taşımacılığında maliyetinin düşük olması nedeniyle genellikle inşaat malzemeleri, gübre, buğday gibi ürünlerin tercih edildiğini anlatan Şener, demiryolu taşımacılığının, bu tür ürünlerin ticareti için olmazsa olmaz değerinde olduğunu bildirdi.

Bugüne kadar maliyetin yüksek olması nedeniyle Kazakistan, Türkmenistan ve Azerbaycan gibi ülkelerden buğday, petrol türevi gübre, bitüm gibi ürünlerin çok kaliteli olmalarına rağmen Türkiye ve dış dünyaya satılamadığını ifade eden Şener, "Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının hizmete girmesiyle bu ürünler dünya piyasalarına ulaşabilecek Türkiye'den de inşaat malzemeleri gibi birçok ürünün Orta Asya’ya uygun maliyetle taşınması mümkün hale gelecek." diye konuştu.

Kazakistan'da üretilen ve asfalt hammaddesi olarak kullanılan dünyanın en iyileri arasında yer alan "bitüm"ün demiryolu hattı olmadığı için yüksek maliyet sebebiyle bugüne kadar taşınamadığını anlatan Şener, bu demiryolu hattı sayesinde daha ucuza taşınarak, Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden diğer pazarlara gönderilebileceğini kaydetti.

Ayrıca gübre, buğday gibi malzemelerin de bu hat üzerinden demiryoluyla az maliyetle taşınabileceğini belirten Şener, şöyle devam etti:

"Bu ürünler, Kars Lojistik Merkezi'ne gelerek buradan Türkiye'nin bütün illerine taşınacak. Mersin Limanı'na gelen ürünler ise Avrupa'ya ve diğer ülkelere aktarılabilecek. Orta Asya ve Avrupa ticaretinin ana damarı olacak Demir İpek Yolu, sektörlere can verecek. Ancak bu demiryolu hattı üzerinden yapılacak taşımacılığın, hızlı olması için Türkiye içinde karayollarında olduğu gibi demiryollarında da duble hatların yapılması gerekiyor."