Demir ipek yolu açıldı; Londra-Pekin arası 33 gün kısaldı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili'nin katılımıyla Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının açılışını gerçekleştirdi. Erdoğan'ın konuşmasının ardından ilk resmi sefer de başladı. Kuzey demiryolunun bitirilmesiyle Londra-Pekin arası 7 bin kilometre kısalacak. Ortalama taşıma süresi de en az 33 gün kısalarak 12-15 gün aralağına inecek.

Habertürk'te yer alan habere göre, İnşaatı 2008’de başlayan, 829 kilometrelik Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demiryolu hattı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra 4 ülke liderinin katıldığı törenle açıldı. emiryolu hattı başlangıçta yıllık 1 milyon yolcu ve 6.5 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacak. 2034 sonunda 3 milyon yolcu ve 17 milyon ton yük taşınması planlanıyor. Ancak hattın esas önemi Çin’den Avrupa’ya halen deniz, hava ve Rusya’dan geçen kuzey hattı olarak bilinen demiryolu kanalıyla yılda 240 milyon ton yük taşımasının, BTK ile kesintisiz hale gelen orta koridora kaymasının önünün açılmış olması. Deniz ve havayoluna göre çok daha düşük maliyetli taşıma imkânı sağlayacak BTK’yı da kapsayan Çin’den Londra’ya yeni demir ipekyolu, Rusya’dan geçen kuzey hattına göre 7 bin kilometre daha kısa olacak.

Pekin'den Londra'ya 14 ülkeyi bağlayacak

Güney koridorda ve kuzey koridorda deniz de dahil edildiğinde Çin’den Avrupa Birliği (AB) ülkelerine (İngiltere, Almanya, Fransa vb) yük taşıma süresi yaklaşık 45-62 gün sürüyor. Aynı yük orta koridordan gönderilirse 12-15 gün içerisinde AB ülkelerine ulaşacak. Yani yük en az 33 ile 47 gün arası daha erken Avrupa’ya varmış olacak. Bu durum rekabet anlamında büyük bir avantaj sağlayacak. Demiryolu Asya’dan Avrupa’nın en uç noktasına kadar kesintisiz ulaşım sağlayacak. Proje İngiltere, Fransa, Belçika, Almanya, Avusturya, Macaristan, Sırbistan, Bulgaristan, Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan ve Çin’i raylarla birbirine bağlayacak.

Bakü’den kalkan ilk tren Kars’a doğru yola çıktı

Hat toplam 829 km’den oluşuyor.

Azerbaycan kesimi: 504 kilometre

Türkiye kesimi: 79: kilometre

Gürcistan kesimi: 246 kilometre

Projenin Türkiye ile Gürcistan sınır geçişi, 2 bin 375 metresi Türkiye, 2 bin 70 metresi ise Gürcistan topraklarında bulunan tünelle sağlanıyor.

Çin’den yolcu, Avrupa’ya Rusya hattına göre mesafe 7 bin kilometre kısalacak.

Çin’den Avrupa’ya demiryoluyla 15 günde ulaşılacak.

Başlangıçta 1 milyon yolcu, 6.5 milyon ton yük taşıyacak.

2034’te hedef 3 milyon yolcu, 17 milyon ton yük taşımak.

Türkiye 1.6 milyar lira harcadı

Demiryolunun Türkiye topraklarındaki kesimi için 1.6 milyar lira harcandı. Gürcistan kesimini ise Azerbaycan finanse etti. Proje için Çin’in finansman anlamında herhangi bir katkısı olmadığı belirtildi. Azerbaycan ve Gürcistan sınırları içerisinden geçen demiryolları Sovyetler döneminde inşa edildiği için ray açıklığı 1520 mm. Türkiye’de ise Uluslararası Demiryolu Standardı (UIC) geçerli ve bu nedenle ray açıklığı 1435 mm. Ray açıklıklarının farklı olması nedeniyle yük aktarması yapılmaması için Gürcistan’da boji değiştirme istasyonu kuruldu.

Hedef önce 3 sonra 75 milyar dolar

Türkiye’den Gürcistan’a yapılan ihracat yıllık 1.2 milyar dolar, Azerbaycan’a yapılan ihracat ise 1.3 milyar dolar civarında. Gürcistan’dan yapılan 211 milyon dolarlık ithalata karşın Azerbaycan’dan da 278 milyon dolarlık ithalat gerçekleştiriliyor. Yani toplamda iki ülkeyle 2.5 milyar dolar ihracat ve 500 milyon dolar dolayında da ithalat gerçekleşiyor. Demiryolu hattı başlangıçta bu ülkelerle 3 milyar dolarlık ticaretten pay alacak. Sonrasında ise Asya’dan Avrupa’ya uzanan 75 milyar dolarlık ticarette kendisine yer edinecek.

‘Maliyetten az taşınana sektörlere can verecek'

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) İcra Kurulu Başkanı Fatih Şener, Bakü- Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu Hattı’nın, Orta Asya ve Avrupa ticaretinin “ana damarı” olacağını ve bazı sektörlere can vereceğini belirterek, “Bugüne kadar maliyetin yüksek olduğu için taşıması az yapılan inşaat malzemeleri, gübre, buğday, bitüm gibi malzemeler uygun maliyetle taşınabilecek” dedi. Hattın, Marmaray Projesi ile bütünleşeceğine dikkati çeken Şener, Avrupa’dan Çin’e demiryoluyla kesintisiz yük taşınmasını mümkün hale getireceğini kaydetti.

Güney Asya hattı Türkiye'yi taşımada cazip hale getirecek

Dünya Ticaret Örgütü’nün (WTO) rakamlarına göre küresel ticaret 2016’da yüzde 1.3’lük artışla 16 trilyon dolara ulaştı. Önceki yıllara kıyasla büyüme oranı düşük kalsa da özellikle Asya kökenli ülkelerin küresel üretim içerisindeki payının artması olumlu bir işaret olarak kabul edildi. Küresel ticaretin en önemli unsurlarından biri ise hiç şüphesiz taşımacılık ve özellikle de deniz taşımacılığı. Küreselleşmeyle birlikte hızla artışa geçen üretim ve dış ticaret son 30 yılda büyük ölçüde deniz taşımacılığıyla gelişti. Ancak limanlardaki aşırı yoğunluk ve alternatif olarak havayolu ile taşımacılığın ekonomik olmayışı demiryolu taşımacılığını yeniden gündeme getirdi.

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