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Spor

Demir İnşaat Büyükçekmece - Anadolu Efes: 63-77

İSTANBUL, (DHA) SALON: Gazanfer Bilge HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Kaan Büyükçil, Can Mavisu DEMİR İNŞAAT BÜYÜKÇEKMECE: Walker 11, Wright 15, Melih Yıldız, İlkan Karaman 5, Kairys 12, Simpson 7, Stojanovski 1, Robinson 8, Merthan Mutlu, Burak Can Yıldızlı 4 ANA

04 Mart 2018 20:53

İSTANBUL, (DHA)

SALON: Gazanfer Bilge
HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Kaan Büyükçil, Can Mavisu
DEMİR İNŞAAT BÜYÜKÇEKMECE: Walker 11, Wright 15, Melih Yıldız, İlkan Karaman 5, Kairys 12, Simpson 7, Stojanovski 1, Robinson 8, Merthan Mutlu, Burak Can Yıldızlı 4
ANADOLU EFES: McCollum 10, Douglas 19, Weems 25, Brown 7, Dunston 11, Doğuş Balbay 2, Birkan Batuk, Motum 3, Muhaymin Mustafa, Yiğitcan Saybir, Berk Demir, Onuralp Bitim
1\'İNCİ PERİYOT: 16-19
İLK YARI: 29-36
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 49-58

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 19\'uncu hafta maçında Anadolu Efes, deplasmanda Demir İnşaat Büyükçekmece\'yi 77-63 mağlup etti. Bu sonuçla lacivert-beyazlılar 13\'üncü galibiyetini alırken, Demir İnşaat Büyükçekmece ise 12\'nci kez mağlup oldu.

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