Demir: Her dairenin kapısını çalamazdık

‘Kurumlar sorumluluktan kurtulamaz’

Önlem hayat kurtarıyor

Bağlantı borusunda yırtık ve delik var

‘Bizi de soruşturmaya dahil edin’

‘Her kapıyı çalma yetkimiz yok’





‘Ekip ihbardan 10 dakika sonra olay yerindeydi’

'Üst kattakiler kapağı örtükleri için zehirlendi'

Başkent Doğalgaz A.Ş. Genel Müdürü Veysel Karani Demir, dün Ankara’da 7 Bilkent Üniversitesi öğrencisinin doğalgazdan zehirlenerek hayatını kaybetmesinin ardından bugün bir basın toplantısı düzenledi.Çankaya Birlik Mahallesi’ndeki Yeşilvadi Apartmanı’nın 3 numaralı dairesinde yaşanan faciayla ilgili Demir, ölümlerin baca tıkanmasından değil kombi bağlantı borusundaki yırtılmadan kaynaklandığını söyledi.Demir, dairede kombiden bacaya takılan alüminyum bağlantı borusunun yırtık ve delik olması nedeniyle atık gazın bacaya gitmeden ortama yayıldığını belirtti. Demir, bilirkişi raporuna göre ölümlerin olduğu dairede kombiden bacaya takılan alüminyum fleks bağlantı borusunun çürüdüğü, yırtık ve delik olduğunun anlaşıldığını ifade ederek, yanmış olan atık gazın bacaya gitmeden ortama yayıldığının ve zehirlenmelerin bundan kaynaklandığının belirlendiğini söyledi.Olayda herhangi bir kusur ve ihmallerinin bulunmadığını belirten Demir, soruşturmayı yürüten savcıya “Bizi de soruşturmaya dahil edin” çağrısında bulundu. Veysel Karani Demir, dairedeki doğalgaz havalandırmasının da tıkalı olduğuna dikkat çekti.Demir, 7 gencin oturduğu dairenin doğalgaz ekiplerince kontrol edilmemesi yüzünden öldükleri iddialarına da yanıt verdi:“Bizim böyle bir yetkimiz yok, bana çok mantıklı gelmiyor, geceyarısı her daireyi çalıp ‘İhbar geldi, sizde de birşey var mı?’ demek. Karbonmonoksiti tespit etseydik olabilirdi, dışarıya sızan gazın olmaması bunda etkili oldu.”Demir, Yeşilvadi Apartmanı’nda yaşananları şöyle anlattı:“Sabaha karşı saat 05.09’da zehirlenme ihbarı aldık ve 10 dakika sonra olay yerindeydik. Ekipler apartmana ulaştığında polis 4 numarada oturan aileyi ambulansa bindirmiş hastaneye götürüyordu. Polis, ekiplerden doğalgazı kesmelerini istedi ve 4 numaralı dairenin sakinleri hastane yolunda olduğu için gazı kesen ekipler kimseyle ilişki kurmadan apartmandan ayrıldı. Özgür Atilla’nın halasının polisle öğrencilerin yılbaşı kutladıkları daireye girmesiyle bize tekrar ihbar geldi ve ekipler yeniden Yeşilvadi Apartmanı’na gitti. Daireye karbonmonoksit gazının yayıldığı tespit edildi ancak savcılık incelemesi yapılmadığı için gazın neden yayıldığıyla ilgili herhangi bir çalışma yapılamadı. Savcılık incelemesinin ardından itfaiye, Makine Mühendisleri Odası ve doğalgaz ekiplerinin incelemesi sonucu boruda yırtık tespit edildi, bacalarda herhangi bir tıkanma görülmedi. Kombiler oksijenle çalıştığı için ortamda oksijen olmadığında karbonmonoksit üretir. Olay ikinci kattaki borulardaki yırtıklardan meydana gelmiş. Flex borusunun yırtık olduğu, gazın bacaya gitmeden ortama yayıldığını tespit edildi.”Demir, bir üst kattaki 4 numaralı dairede oturan ve aynı gece doğalgaz zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırılan 4 kişilik ailenin de ventilasyon adı verilen kombinin bulunduğu alanın havalandırılması için kullanılan havalandırma kapağının üzerinin örtülü olması nedeniyle zehirlendiğini belirtti.