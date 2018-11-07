Demir Grup Sivasspor'u Beşiktaş maçına antrenörler hazırlıyor

Hüsnü Ümit AVCI / SİVAS (DHA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor ligin 12\'nci haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını teknik direktörsüz sürdürdü.

Tamer Tuna ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarına devam eden Demir Grup Sivasspor ligde oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde yardımcı antrenör Yunus Kaya, Hakan Keleş ve altyapı antrenörü Hayrettin Yerlikaya yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu, açma-germe ve ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra dar alanda pas ve top kapma çalışması yapan futbolcular çift kale maç ile antrenmanı tamamladı. Bugünkü antrenmanda Muhammet Demir ve Mert Hakan Yandaş salonda çalıştı. Antrenmanı kulüp başkan vekili Erdal Sarılar ve asbaşkan Faruk Taşseten de takip etti.

Teknik direktör arayışlarını sürdüren kırmızı beyazlılarda görüşmeleri bizzat başkan Mecnun Otyakmaz\'ın yürüttüğü, kısa sürede yeni ismin açıklanacağı öğrenildi.

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