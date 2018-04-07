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Spor

Demir Grup Sivasspor'lu Kılınç, Kangal Köpeği Üretim Merkezi'ni ziyaret etti

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) Demir Grup Sivasspor'un başarılı orta saha oyuncusu Emre Kılınç, Atiker Konyaspor maçı öncesi Kangal Köpeği Üretim Merkezi'ni ziyaret etti

07 Nisan 2018 16:59

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

Demir Grup Sivasspor\'un başarılı orta saha oyuncusu Emre Kılınç, Atiker Konyaspor maçı öncesi Kangal Köpeği Üretim Merkezi\'ni ziyaret etti.
Spor Toto Süper Lig\'in 28\'inci hafta maçında Atiker Konyapspor ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor\'da başarılı orta saha oyuncusu Emre Kılınç, yaklaşık bin 600 metre yükseklikteki Meraküm Tepesi üzerinde kurulan, İç Anadolu Seçkin Irk Kangal Köpeği Eğitim ve Üretim Merkezi\'nin işletmecisi ve kangal köpeği uzmanı Hüseyin Yıldız\'ı ziyaret ederek Kangal köpeği hakkında bilgi aldı. Burada bulunan kangal köpekleri ile yakından ilgilenen genç oyuncu  \'Kaya\' isimli köpeği çiftlik içinde gezdirip birlikte koşarak stres attı. Kangal köpeklerini çok fazla merak ettiğini ifade eden Kılınç, \"Merakımı fazlasıyla giderdim. Kangallar çok asil hayvanlar. Bizim köpeklerimiz, bunlardan uzak kalmayıp devamlı görmek istiyorum. Beklediğimden çok fazla dolgun, dominant insani bir soylar. Doğal ortamlarında  böyle süper karakterlerle buluşmak, oynamak ve sevmek beni çok etkiledi. Konyaspor maçı öncesi bana moral oldu. Uzun zamandır uzaktan takibimdelerdi. Maç, antrenman ve çalışmalarımdan fırsat bulamıyordum. Bugün nasip oldu. Burası bir moral, huzur ve rehabilitasyon merkezi gibi bir yer. Yerli, yabancı tüm futbolcuların görmesi gerektiğini ümit ediyorum, çok etkilenecekler\" dedi. 
Tesis işletmecisi ve kangal köpeği uzmanı Hüseyin Yıldız\'da Emre\'nin ziyaretinden dolayı memnun olduğunu ifade ederek, genç oyuncuya başarılar diledi.

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