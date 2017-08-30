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Spor

Demir Grup Sivasspor'dan 30 Ağustos'a bayraklı kutlama

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SÜPER Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

30 Ağustos 2017 21:34

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SÜPER Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nı kutladı.
Süper Lig\'de oynadığı 3 maçta 2 mağlubiyet ve 1 galibiyetle 3 puan toplayan Demir Grup Sivasspor, Süper Lig\'in 4\'ncü haftasında oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını kendi tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kırmızı beyazlılar antrenman öncesinde açtığı dev bayrakla 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nı kutladı.
Ardından Teknik Direktör Samet Aybaba nezaretinde antrenman gerçekleştirildi. Koşu ve ısınma ve kondisyon çalışmasının ardından futbolcular yarı alanda çift kale maç çalışması yaptı. Antrenmana sakatlıkları düzelen Ziya Erdal ve Ali Şaşal Vural da katılırken, ülkesinin milli takımında yer alan Cezayirli futbolcu Carl Medjani katılmadı.

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